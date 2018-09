Nowy kodeks pracy 2019: ZMIANY najwcześniej w przyszłej kadencji. Urlopy, nadgodziny, na razie po staremu. Nowy Kodeks do kosza

Nowy kodeks pracy 2019: Będą zmiany w Kodeksie Pracy, ale nie w tej kadencji. "To jest przed nami, w tej kadencji parlamentu już to się nie uda, ale myślę, że następna kadencja do tego wróci" - powiedział wiceminister Szwed na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Co z pieniędzmi za nadgodziny, co ze zmianami w urlopach? Ministerstwo wcześniej zdementowało informacje o zmianach, które mogły się nie spodobać pracownikom. To byłaby rewolucja. Według projektu nowego kodeksu pracy 2019, pieniądze za dodatkowe godziny pracy miałyby być wpłacane na specjalne konto, a nie na konto pracownika. O tym co zrobić ze środkami za nadgodziny pracy, miał zadecydować pracodawca. NOWY KODEKS PRACY 2019 NADGODZINY ZMIANY. Znamy odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zmian w nadgodzinach nie będzie.