Nowy McDonald's, Warszawa. Po raz pierwszy powstanie w biurowcu

Nowy McDonald's otwarty zostanie w pasażu handlowo-usługowym The Warsaw Hub, zlokalizowanym na poziomie -1, w sąsiedztwie podziemnego przejścia łączącego wieżowce ze stacją metra Rondo Daszyńskiego. Nowy lokal wraz z kawiarnią McCafé ma zająć niecałe 400 mkw. Umowa najmu pomiędzy deweloperem, firmą Ghelamco, a McDonald’s Polska została już podpisana.

Będzie to pierwszy w Warszawie McDonalds zlokalizowany w biurowcu.

McDonald’s to nie pierwsza popularna i ceniona przez Polaków marka, która zagości w kompleksie The Warsaw HUB. W ubiegłym roku do grona najemców dołączyli również m.in. sieć drogerii Rossmann, supermarket Biedronka czy klub fitness Zdrofit.