Nowy mieszkaniec ogrodu zoologicznego. W warszawskim ZOO urodził się uroczy leniwiec [ZDJĘCIA]

- Kochani, mamy wspaniałą wiadomość - napisano wczoraj w kanałach mediów społecznościowych warszawskiego ZOO. Wspaniałą wiadomością okazały się narodziny nowego mieszkańca ogrodu zoologicznego. Najmłodsze stworzenie praskiego zwierzyńca to przeuroczy, mały leniwiec. "Trzeba mieć sporo szczęścia, żeby go dojrzeć na brzuchu mamy. Na razie udało nam się zrobić tylko dokumentacyjne zdjęcia z oddali, więc z góry przepraszamy za ich jakość, ale nie mogliśmy się powstrzymać przed ogłoszeniem tej wspaniałej nowiny" - piszą przedstawiciele ZOO.

Internauci momentalnie zakochali się w słodkim stworzeniu. - Uwielbiam je! Oby udało się nam kiedyś go wypatrzyć w maminym futrze! - pisze z nadzieją jedna z użytkowniczek. Dopytywano też, czy maluchowi nadano już imię. - Może jakiś konkurs na imię? - proponuje inna internautka. Niestety, jak na razie ZOO nie odniosło się do propozycji.

ZOO Warszawa godziny otwarcia

Chętni zobaczyć małego leniwca na własne oczy, mogą odwiedzić praski ogród zoologiczny codziennie, włączając w to niedziele i święta. ZOO jest czynne od godziny 9, a w okresie od października do marca czynne do godziny 17. Kasy biletowe zamykane są godzinę wcześniej. Stołeczne ZOO znajduje się przy ul. Ratuszowej 1/3.