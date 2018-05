Nowoczesne biurowce w centrum biznesowym na warszawskiej Woli powstaną w ciągu najbliższych dwóch lat. Już dziś wiadomo jednak, że wynajem będzie w nich droższy niż na popularnym Mokotowie.

Warszawskie centrum biznesowe na Woli już wkrótce wzbogaci się o kolejne biurowce. Budynki takie jak The Warsaw Hub, Spinaker, Generation Park czy Skyliner dopiero powstają, jednak już wiadomo, jakich stawek najmu można się w niektórych z nich spodziewać. Według informacji podanych przez firmę doradczą Walter Herz koszty te będą wynosić:Stawki najmu w nowych biurowcach będą zatem zbliżone do tych już spotykanych na Woli - przykładowo w niedawno otwartym budynku Proximo II czynsz wynosi 17.50 EUR/mkw., a opłata eksploatacyjna 19 PLN/mkw. Biorąc pod uwagę, że nowe biurowce mają zostać oddane do użytku w ciągu najbliższych dwóch lat, można się spodziewać, że wkrótce zaczną pojawiać się informacje również na temat kolejnych budynków.Nowe dane na temat stawek najmu na Woli potwierdzają, że ta część Warszawy pozostanie dla najemców mniej atrakcyjna cenowo niż dotychczasowe główne centrum biznesowe stolicy na Mokotowie. Dla porównania według danych firmy Walter Herz wynajem powierzchni biurowej w budynku Domaniewska 45 to koszt 13.00 EUR/mkw. (plus 20 PLN/mkw. opłaty eksploatacyjnej), a biuro w budynku Nefryt tuż obok Galerii Mokotów kosztuje 14.50 EUR/mkw. (opłata 18 PLN/mkw.). Ceny w kompleksie na Woli, nazywanym już przez niektórych "nowym Mordorem" lub "warszawskim Manhattanem", będą zatem wyższe o ok. 3-7 EUR/mkw. miesięcznie.Na korzyść Woli przemawia jednak wiele plusów. Do największych zalet nowego kompleksu należy lepsze skomunikowanie z resztą Warszawy dzięki II linii metra, tramwajom i autobusom oraz jego bardziej centralne położenie. W okolicach Ronda Daszyńskiego trwa też optymalizacja sieci dróg dojazdowych, a w pobliżu oprócz biurowców ma powstać także wielofunkcyjna przestrzeń handlowo-usługowa i mieszkaniowa, w tym centrum handlowe Towarowa 22.Rozwijające się w pobliżu Ronda Daszyńskiego nowe centrum biznesowe stolicy dowodzi znakomitej kondycji warszawskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Jeszcze kilka lat temu obserwatorzy rynku alarmowali, że znaczna część warszawskich biurowców stoi pusta. Dziś wskaźnik niewynajętej powierzchni biurowej jest najniższy od 2013 roku, a nowe nieruchomości komercyjne na wynajem powstają jak grzyby po deszczu. Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield jasno wynika, że w pierwszym kwartale tego roku warszawski rynek biurowy odnotował najlepsze wyniki w historii. Od stycznia do marca 2018 roku najemcy w stolicy wynajęli łącznie ponad 203 700 mkw. powierzchni biurowej, z czego ponad 71% stanowiły nowe umowy.Z opinią tą zgadzają się eksperci z firmy doradczej JLL. Wskazują oni, że na warszawskim rynku nieruchomości biurowych utrzymuje się korzystne połączenie wysokiego popytu z niższą podażą, a stawki najmu pozostawały w pierwszym kwartale 2018 roku na stabilnym poziomie. Zaznaczają też jednak, że rosnące ceny materiałów budowlanych oraz wyższe koszty pracy mogą przełożyć się wkrótce na wzrost czynszów.