Nowy mural na warszawskiej "patelni". Tak BGK odlicza dni do swoich 95. urodzin [ZDJĘCIA]

Warszawska „patelnia” po raz kolejny graficznie elektryzuje. Jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc stolicy 22 maja zyskało nową oprawę. Kolaż na ścianach dookoła placu przy Metrze Centrum to niecodzienny portret Banku Gospodarstwa Krajowego. Nikt nie minie go obojętnie. Jego autorką jest Beata Szczecińska, znana także jako Cityabyss. W ten sposób BGK odlicza dni do swoich 95. urodzin.

Plac przy Metrze Centrum przyzwyczaił warszawiaków do przykuwających uwagę murali. Zawsze są to kampanie zwracające uwagę na ważne dla społeczeństwa tematy. Tym razem swoją historię zaprezentuje bank, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju - Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK jest jedynym w Polsce państwowym bankiem rozwoju. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków, uczestniczyliśmy w międzywojennej modernizacji kraju, w jego odbudowie, potem w gospodarczej transformacji. Dziś jesteśmy w praktycznie wszystkich kluczowych dla Polaków inwestycjach. Nasza historia i misja są ściśle związane z rozwojem państwa i o tym opowiada ten niezwykły mural – mówi Izabela Mościcka, dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu BGK Do zobrazowania swojej historii i przyszłości BGK zaprosił młodych, uznanych grafików. Spośród przedstawionych propozycji wybrał tę autorstwa Beaty Szczecińskiej, która tworzy pod pseudonimem Cityabyss. Jest ona absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się grafiką, projektowaniem, ilustracją. Nagrodzona nagrodą Grant / Ello Creative Exellence Award 2017, Los Angeles. Jej prace były prezentowane w wielu renomowanych publikacjach i wystawach, przede wszystkim w Muzeum Oscar Niemeyer (Brazylia) i Palaise de Tokyo (Paryż). Chciałam tak połączyć znaczenia, formy i kształty, aby podkreślić rolę rozwoju w naszym życiu i tego jak wpływa na naszą codzienność. Zbliżyć go do zwykłych ludzi, rezultaty rozwoju na wszystkich płaszczyznach odczuwamy każdego dnia – mówi autorka projektu, Beata Szczecińska. Jej pomysł wykorzystuje drogę jako symbol rozwoju, procesu, który wciąż trwa. Motywowi przewodniemu towarzyszą grafiki, zdjęcia i figury nawiązujące do twórczości artystów związanych z BGK (m.in. Zofii Stryjeńskiej), historii oraz współczesnych inwestycji, w które zaangażowany jest bank. BGK w świętowanie 95-lecia chce włączyć warszawiaków. 23, 29, 30, 31 maja i 6 czerwca bank zaprasza wszystkich stęsknionych za polaroidem. Osoby, które zamieszczą na swoim profilu zdjęcie na tle muralu z hasztagiem #muralBGK lub #95latBGK, będą mogły skorzystać z jedynej okazji odwiedzenia miejsca niezwykłego jak sam BGK – jego skarbca.