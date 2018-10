Nowy mural w centrum Warszawy. To cudo powstało w ramach kampanii „Love Over Hate” [ZDJĘCIA]

To prawdziwa gratka dla miłośników sztuki miejskiej. Przy ul. Brackiej 25 na jednym z warszawskich budynków (Dom towarowy Braci Jabłkowskich) znajdziemy bowiem nowy, niezwykły mural. To projekt artysty Pawła Swanskiego, część kampanii społecznej Love Over Hate, której inicjatorem jest Absolut. Powstał on przy użyciu farb usuniętych z miejsc naznaczonych słowami nienawiści.

Mural możemy oglądać dokładnie od piątku, 5 października od godziny 20:00. Jego głównym elementem jest serce, symbol miłości, akceptacji i zrozumienia. Dzieło będzie można oglądać do końca października.