Nowy pomysł na Plac Defilad. Pawilony pod Pałacem Kultury. Ambitny projekt młodego architekta [WIZUALIZACJE]

Kacper Ziółkowski, który jest autorem projektu, niedawno obronił pracę magisterską z architektury na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Tematem był ambitny projekt Apple Store w Warszawie na terenach przyległych do Pałacu Kultury i Nauki, będący w związku z zachodzącymi tam przekształceniami. - Projekt zakłada oprócz części typowo komercyjnych przeznaczonych firmie Apple, obszerne i zróżnicowane części publiczne, uwzględniające obfite ilości elementów zieleni, co idzie w parze z innowacyjną filozofią firmy Apple w kreowaniu ich flagowych obiektów na całym świecie - przekonuje autor projektu.

Dlaczego wybrał akurat projekt Apple Store? - Pomysł na temat pracy pojawił się dosyć naturalnie - wyjaśnia. - Jestem dużym fanem urządzeń spod znaku nadgryzionego jabłka, a ze względu na specyficzną, prospołeczną ideologię firmy, ich "rozmach" w kształtowaniu Apple Stores na całym świecie, a szczególnie na nową filozofię kreowania Apple Store jako miejsc spotkań, idealnie nadawał się na ten cel. Firmie Apple marzy się by ktoś w przyszłości mówił "Hej, spotkajmy się w Apple!" - tłumaczy.

Jak podkreśla, Plac Defilad to obecnie pusty plac parkingowy, pomimo faktu, że - jak mówi - to jedno z ważniejszych miejsc w mieście, a nawet kraju. - Pałac Kultury i Nauki można lubić lub nie, ale jest pewnym symbolem, więc za tak zaniedbaną przestrzeń powinniśmy się wstydzić. Natomiast na duży plus oceniam zachodzące tam zmiany. Projekty MSN oraz TR są estetyczne i ciekawe, będą pełnić ważne funkcje i dobrze, że znajdują się w takim miejscu - ocenia. - Plac Centralny definitywnie potrzebuje projektu. Ostatni konkurs na tą przestrzeń dał sporo do myślenia oraz pokazał że "plac" nie musi być wybrukowaną, pustą przestrzenią, żeby zachować swoją definicję. Uważam jednak, że powinien powstać, tak jak jest zaplanowane w miejscowym planie, jako otwarta przestrzeń, aniżeli kompletnie ją zabudować - dodaje.