Nowy prowadzący Comedy Club, Michał Meyer: "Kocham Warszawę, tylko stolica ma taką energię" [ZDJĘCIA, WIDEO]

Nowy sezon, nowy prowadzący Przed nami trzeci sezon Comedy Club - show udziałem mistrzów sztuki stand-up. Schedę po prowadzących poprzednie edycji, Michale Kępie oraz Michale Koterskim przejął Michał Meyer. Znamy go głównie z ról w takich produkcjach jak "Czas honoru", "Teraz albo nigdy" czy "Czas honoru", ale Meyer zdążył też udowodnić swój komediowy talent. Wcielił się w role Ryszarda Petru czy Kuby Wojewódzkiego w SNL Polska oraz Micka Jaggera w Drunk History na Comedy Central Polska).

My porozmawialiśmy o emocjach związanych z nowym projekcie i...miłości do Warszawy. - To dla mnie zupełnie nowe wyzwanie, bo niczego do tej pory nie prowadziłem. Poza samochodem oczywiście. Zawsze trzymałem się swojej aktorskiej działalności czy tej części działalności, w której wychodzę na scenę. Tutaj też wychodzę na scenę, ale w troszkę innej roli. Jest stres - mówił nam Meyer. Aktor wspominał też pracę na planie Szymom Majewski Show. -Jednym z moich pierwszych doświadczeń przed kamerami był występ w Szymon Majewski Show i Rozmowach w Tłoku. Super wspomnienie. Z ludźmi, z którymi wtedy współpracowałem wciąż gdzieś się zawodowo spotykam. Wtedy to były dla mnie wielkie nerwy i wielkie wyróżnienie, że mogę pracować z ludźmi, których podziwiałem - mówił nam.

A czy parodiowani składali zażalenia? - Wręcz przeciwnie. Za pierwszym razem parodiowałem Tomasza Kammela. Niedługo po moim występie zadzwonił do mnie i pogratulował - tłumaczy Meyer. Najpierw Michał Kempa, później Michał Koterski, a teraz Michał Meyer. Aktor znany z takich produkcji, jak "Czas honoru" czy "Zakochani po uszy"został nowym prowadzącym Comedy Club. Czy stresuje go to nowe zadanie i co sądzi o mieście, w którym przyszedł na świat, wychował się i dalej mieszka - Warszawie? Sprawdźcie naszą rozmowę.

Słyszeliśmy, ze koledzy z planu Meyera często narzekają, że ich rozbawia na tyle, że nie są w stanie pracować. Zapytaliśmy u źródła czy to prawda- Może tak być, ale i oni nie pozostają mi dłużni. Wzajemnie się nakręcamy, a potem trudno nam się zatrzymać. Wiemy, że nie powinniśmy - kamera na ramieniu, wszyscy chcą, żebyśmy skończyli zdjęcia o czasie, ale jednak często nie możemy się uspokoić. Wystarczy spojrzenie i wszystko zaczyna się od początku - śmieje się prowadzący Comedy Club. Warszawa - miasto z dobrą energią Meyer nie ukrywa też swojej miłości do stolicy. W Warszawie mieszka od urodzenia, z przerwą na studia w Krakowie. - Mieszkałem w wielu różnych dzielnicach, aktualnie na Pradze Północ. Lubię Pragę za to, że się tak dynamicznie zmienia. I jest bardzo autentyczna. Tak spędziłem chyba w sumie najwięcej lat. Do szkoły chodziłem na Muranowie. Żoliborz cenię za spokój, pomimo bliskiej bliskości centrum. Podoba mi się to, że każda dzielnica jest inna, każda ma swoją specyficzną atmosferę - mówi nam i dodaje: Lubię parki, chociażby Ogród Saski. Kiedyś często chodziłem tam po lekcjach. Teraz wybieram Park Praski. Lubię spędzać czas nad Wisłą. Także na praskim, dzikim odcinku. I lubię to, że Warszawa tak szybko się zmienia. Kiedyś Warszawa miała enklawy życia nocnego, ale pozostała część miasta umierała. Teraz tętni życiem znacznie dłużej. Zmienił się więc styl życia warszawiaków. Wyczuwa się też niesamowitą energię ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Suma ludzkich marzeń i historia składa się dla mnie na niesamowitą energię stolicy. Trzeci sezon Comedy Club już 1 kwietnia trafi na antenę Comedy Central. Program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 22:00. W nowej serii wystąpią m.in. Rafał Rutkowski, Tomasz Jachimek, Juliusz Sipika, Ryszard Mazur, Aleksandra Petrus, Wiola Walaszczyk, Mieszko Minkiewicz, Damian Skóra, Arkadiusz Jakszewicz, Zbigniew Grabowski i Michał Pałubski.