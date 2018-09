Nowy rok szkolny 2018/19 w Warszawie. Podwyżki dla nauczycieli, dodatki dla wychowawców, odnowione szkoły [RAPORT] [KALENDARZ]

ILE DNI TRWA ROK SZKOLNY 2018/2019?

Liczba dni w I semestrze roku szkolnego 2018/2019, czyli w okresie od 3 września 2018 do 13 stycznia 2019, wyniesie łącznie 118. Faktycznych dni nauki będzie łącznie 86. W II semestrze uczniowie pójdą do szkoły o kilkanaście dni dłużej. Liczba dni w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 28 stycznia do 21 czerwca wyniesie łącznie 134. Samych dni nauki w tym czasie będzie dokładnie 97. Warto jednak pamiętać, że w roku szkolnym mogą być także organizowane dodatkowe dni wolne, które zarządza dyrektor placówki.

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września: rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października: Dzień Nauczyciela

23-31 grudnia: zimowa przerwa świąteczna

28 stycznia-10 lutego: ferie zimowe dla województwa mazowieckiego

10-12 kwietnia: egzamin gimnazjalny

15-17 kwietnia: egzamin ósmoklasisty

18-23 kwietnia: wiosenna przerwa świąteczna

6 maja: rozpoczęcie egzaminu maturalnego

21 czerwca: zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca-31 sierpnia: wakacje

20-21 sierpnia: matura w terminie poprawkowym*

PODWYŻKI DLA NAUCZYCIELI

W stołecznych publicznych szkołach i przedszkolach pracuje ponad 28 tys. nauczycieli. W latach 2008-2015 płace nauczycieli zwiększały się regularnie dzięki decyzjom rządowym. Ten wzrost wyniósł łącznie ponad 40%. W 2017 r. obecny rząd wprowadził podwyżkę symboliczną – 1,3%. W 2018 r. realny wzrost płacy to niecałe 4%, czyli średnio około 200 zł brutto.

W stolicy koszty podwyżek dla nauczycieli sięgają 60 mln zł. Połowę tej kwoty, kosztem innych wydatków, dopłacił budżet miasta.

DODATKI ZA WYCHOWAWSTWO

- Napięcia powodują przeładowane podstawy programowe, programy nauczania oraz opracowane w pośpiechu podręczniki szkolne. Szczególna odpowiedzialność ciąży w tej sytuacji na wychowawcach klas. Dla nas priorytetem jest utrzymanie wysokiego poziomu edukacji w stołecznych szkołach. Dlatego od września wychowawcy będą mieli wyższy dodatek funkcyjny – powiedział Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy.

Teraz dodatki za wychowawstwo wynoszą w Warszawie średnio 120 zł w szkołach podstawowych oraz 170 zł w szkołach średnich. Od września wzrosną one odpowiednio o 260 zł i 210 zł czyli do 380 zł. O 50 zł wzrosną również dodatki dla wychowawców w przedszkolach. Zmiana dotyczy blisko 11 tys. wychowawców, czyli 40% nauczycieli.

WZROST PENSJI DYREKTORÓW

- Coraz więcej obowiązków mają dyrektorzy, których pensja jest często niewiele wyższa od pensji nauczyciela, nieadekwatna do zakresu powierzonych zadań i odpowiedzialności związanej z tym stanowiskiem – powiedziała Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie m.st. Warszawy.

Dodatkowo, w związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela, od września 2018 r. dyrektorzy szkół nie będą mogli realizować płatnych godzin ponadwymiarowych, co wpłynie negatywnie na wynagrodzenia kadry kierowniczej. Szkoły podstawowe, do których włączono gimnazja, działają często w dwóch odrębnych budynkach, co bardzo utrudnia zarządzanie placówką, zwiększa odpowiedzialność dyrektorów.

Od września 2018 r. pensja dyrektorów szkół zwiększy się średnio o 1000 zł. Wyższy dodatek otrzymają także dyrektorzy przedszkoli (o 500 zł więcej), wicedyrektorzy szkół i przedszkoli oraz kadra zarządzająca innymi placówkami oświatowymi. Łącznie na zwiększenie dodatków w 2018 r. miasto przeznaczy 15 mln zł, a w 2019 r. - 45 mln zł.

MILIONY NA REMONTY

W Warszawie w 2018 roku tylko na remonty ratusz przeznaczył 122 mln zł. Do 433 odnowionych placówek wrócili uczniowie w nowym roku szkolnym, w tym do ponad 260 szkół i blisko 140 przedszkoli. Zakres prac był szeroki: od malowania ścian, wymiany podłóg, przez kompleksowe remonty sal gimnastycznych, placów zabaw i stołówek, po wymianę okien, ocieplanie elewacji, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

SZKOŁY W WARSZAWIE

Blisko 210 tys. uczniów rozpoczyna dziś rok szkolny w Warszawie. W stolicy jest 248 szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, 101 liceów ogólnokształcących, 47 techników i 33 szkoły branżowe I-go stopnia. 49 gimnazjów zostało przekształconych w szkoły podstawowe, a 8 gimnazjów - w szkoły ponadpodstawowe. 63 gimnazja włączono do szkół podstawowych i 29 do szkół ponadpodstawowych.

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI

Szukający pracy nauczyciele z województwa mazowieckiego mogą korzystać z Mazowieckiego Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli. Nie znajdują się tam tylko oferty z Warszawy - nie brakuje także ogłoszeń dotyczących pracy w Wołominie, Chylicach, Solcu nad Wisłą czy Garbatkach - Letnisko. Obecnie w Banku znajduje się ponad 70 stron z ofertami, na każdej stronie jest ich ok. 10.

