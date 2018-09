Nowy rok szkolny 2018/2019 i nowa skala ocen nauczycieli. Szykują się spore zmiany

Nowy rok szkolny 2018/2019 wiąże się z wieloma zmianami dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Jak się bowiem okazuje, wprowadzony zostanie nowy system obowiązkowej oceny pracy wszystkich pedagogów. Obligatoryjny termin dokonywania oceny pracy nauczycieli i dyrektorów ma odbywać się co 3 lata, ale już teraz planowane jest (po konsultacjach ze środowiskami nauczycielskimi) wydłużenie tego okresu do lat 5.

- Rozszerzona zostanie także skala oceny ich pracy - zapowiada Urszula Bauer, śląska kurator oświaty. - Teraz, oprócz obowiązujących do tej pory ocen wyróżniających i bardzo dobrych, pojawi się ocena dobra i negatywna - wylicza kurator.

Ocena nauczycieli wcześniej również obowiązywała, ale nie była obowiązkowa dla wszystkich. Teraz każdy nauczyciel będzie podlegał ocenie, a przyda się to na przykład przy konkursach na dyrektorów szkół. Co istotne, przy ocenie ważny głos będzie miała także rada rodziców oraz opiekun stażu danego pedagoga.

Ocena wyróżniająca to 500 zł więcej dla nauczyciela

Wyróżniająca ocena ma wpływać również na dodatek do pensji. Nauczyciel kwalifikowany, który zdobędzie ocenę wyróżniającą, będzie mógł liczyć na 500 zł dodatku do wynagrodzenia. Ma to działać w sposób motywujący na pedagogów.

Kryteria oceny pracy zostaną określone w rozporządzeniu, a następnie - w regulaminach - określone zostaną wskaźniki odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli i dyrektorów. Do tego będą regulaminy oceniania nauczycieli, uwzględniające specyfikę pracy szkoły - ustalaniem ich zajmą się dyrektorzy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych.

Regulamin oceniania dyrektorów ustalać będzie organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych.

Wśród zmian, które dotkną nauczycieli jest również wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy. Wprowadzony zostanie też egzamin przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego - do tej pory była to rozmowa przeprowadzana przez komisję kwalifikacyjną.

To nie wszystko. Wydłużony zostanie okres pracy w szkole wymagany do rozpoczęcia stażu z jednoczesną możliwością skracania tych okresów w przypadku otrzymania wyróżniającej oceny pracy. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat (wcześniej były to 2 lata), a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat (wcześniej był to zaledwie rok) od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Jeśli nauczyciel otrzyma wyróżniającą ocenę, wymagany okres zatrudnienia skraca się do 2 lat.

Powiązanie ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy - zlikwidowano ocenę dorobku zawodowego ustalaną po zakończeniu stażu na wyższy stopień awansu. Nauczyciel będzie otrzymywał ocenę pracy.

Jeśli chodzi o nauczycieli akademickich, którzy posiadają stopień naukowy oraz legitymują się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole będą uzyskiwali stopień nauczyciela mianowanego.

Ostatnia zmiana dotyczy wprowadzenia wymogu zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy o pracę w: publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach, placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

- Rozwiązania te pozwolą na transparentność i zobiektywizowanie tych ocen. System ten będzie narzędziem pomocnym dla dyrektora szkoły przy ocenianiu pracy nauczyciela, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych legitymujących się najwyższą oceną pracy - uzasadnia Urszula Bauer. - Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach rozporządzenia, jak i ustawy Karta Nauczyciela odnoszą się do ustawowych obowiązków kadry pedagogicznej, a także dyrektora szkoły oraz uwzględniają etap rozwoju zawodowego nauczyciela podlegającego ocenie - dodaje.