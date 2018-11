Nowy rozkład jazdy PKP Intercity. Więcej pociągów z Warszawy do Krakowa i Trójmiasta

Nowy rozkład jazdy PKP Intercity 2018/2019. Pendolino na najpopularniejszych trasach

PKP Intercity, w nowym rozkładzie jazdy, który zacznie obowiązywać 9 grudnia 2018 roku zwiększa liczbę połączeń kategorii Express InterCity Premium z Warszawy do Krakowa z 9 do 12.

Także na drugiej pod względem popularności trasie Warszawa – Trójmiasto będzie więcej par pociągów kategorii EIP – 14, zamiast 12 jak dotychczas.

PKP Intercity zwiększa także liczbę połączeń na trasach, na których nie kursuje Pendolino. Na trasie Warszawa – Poznań będzie 13 pociągów w ciągu dnia, a nie 11 jak do tej pory. W wakacyjne weekendy PKP Intercity uruchomi połączenie EIC Fregata relacji Warszawa – Kołobrzeg.

Nowe połączenia. Rozkład jazdy PKP 2018/2019

W rozkładzie jazdy na sezon 2018/2019 PKP Intercity wprowadza nowe połączenia. Zyskają m.in. mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski i Dolnego Śląska.

IC Banach będzie kursować z Warszawy do Przemyśla przez Sandomierz

Pomiędzy Warszawą i Krakowem, pojedzie późnowieczorny pociąg IC Łokietek

Nowy nocny pociąg TLK Pogórze zapewni połączenie Przemyśla z Wrocławiem

Z Warszawy do Zielonej Góry przez Wrocław będzie kursować IC Konopnicka.

Pociągi obsługiwane przez pojazdy Flirt3 pojadą od grudnia w nowej relacji Warszawa – Kraków przez Centralną Magistralę Kolejową. Składy PesaDART obsłużą relacje: Białystok – Szklarska Poręba przez Warszawę i Wrocław oraz Warszawa – Zielona Góra przez Wrocław. Dzięki tym zmianom mieszkańcy Zielonej Góry i turyści odwiedzający Szklarską Porębę zyskają możliwość podróżowania nowoczesnymi i komfortowymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (EZT).

PKP Intercity, ceny biletów, promocje

Osoby, które planują podróże z wyprzedzeniem, mogą liczyć na atrakcyjne oferty promocyjne.

Super Promo to pula najtańszych biletów obowiązujących w pociągach ekspresowych Pendolino oraz EIC. Dzięki niej m.in. z Krakowa, Katowic, Poznania czy Trójmiasta do Warszawy można podróżować już od 49 zł, a z Wrocławia do Warszawy – od 59 zł.

Natomiast oferta Promo pozwala korzystać z pociągów ekspresowych w cenie połączeń ekonomicznych, czyli nawet o 55 proc. niższej od ceny bazowej. Podróżować można już od 79 zł.

Po wyczerpaniu puli najtańszych biletów PKP Intercity proponuje zniżki w ofercie Wcześniej. Obejmuje ona wszystkie kategorie pociągów i obowiązuje na dowolnie wybranych trasach. W zależności od terminu zakupu biletu automatycznie naliczany jest rabat w wysokości 30, 20 lub 10 proc. Oferta obowiązuje do 7 dni przed wyjazdem.

PKP Intercity, bilety rodzinne, bilety weekendowe

Oferta weekendowa umożliwia wielokrotne przejazdy w ramach jednego biletu. Bilet weekendowy obowiązuje od godziny 19 dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy do godziny 6 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych. Cena Biletu Weekendowego w drugiej klasie wynosi 81 zł i umożliwia przejazdy dowolnymi pociągami TLK i IC.

Z Biletem Weekendowym MAX za 164 zł można podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity.