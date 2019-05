Nowy stand-up Cezarego Pazury już w sobotę w Kinie Luna

Stand-up "wujek Czarek radzi..." to najnowsza odsłona jednego z najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorów, a także bardzo cenionego komika Cezarego Pazury. W najnowszym programie "wujek Czarek" porusza to, co publiczność lubi najbardziej, czyli stosunki damsko-męskie. Wszystko oczywiście w krzywym zwierciadle.

Cześć kabaretu poświęcona jest także najnowszym trendom w żywieniu, modzie na bezglutenowe posiłki i byciu fit. Artysta w sposób humorystyczny i wręcz przerysowany przedstawia współczesne, czasami aspołeczne zachowania ludzi i otaczającego nas świata. Nie zabraknie również najlepszych skeczy z "The best of". Bilety do nabycia na: www.KupBilecik.pl

Cezary Pazura to aktor teatralny i filmowy, reżyser, artysta kabaretowy, komik oraz youtuber. Wychował się w miejscowości Niewiadów. W lipcu 2015 roku założył własny kanał w serwisie internetowym YouTube, na którym prowadzi popularnego video-bloga.