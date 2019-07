Nowy trend na rynku magazynowym - magazyny na własność

Zalety magazynów tworzonych na własność

Decyzje związane z inwestycjami w magazyny BTO podyktowane są zazwyczaj specyficznymi, nietypowymi wymaganiami oraz potrzebami firm. Zazwyczaj w obiektach tego typu lokowana jest produkcja, niejednokrotnie są one również wykorzystywane do dystrybucji towarów w ramach branży e-commerce.

Specyfika zarówno produkcji, jak i handlu, bardzo często narzuca konkretne, wyższe niż standardowo, wymagania techniczne oraz przeciwpożarowe, a także konieczność zastosowania określonych rozwiązań technicznych.

Korzystna obecnie sytuacja na rynku, przekładająca się na większe rezerwy kapitałowe, pozwala firmom łatwiej zainwestować we własne obiekty. W dłuższej perspektywie jest to znacznie bardziej opłacalne rozwiązanie, niż wiązanie się długoterminowymi umowami z deweloperami. Ponadto magazyny (warehouses ) budowane w systemie BTO tworzone są w mniej popularnych lokalizacjach, w których z rozmaitych względów nie może zostać zastosowana formuła tradycyjnego najmu, bądź jest ona obwarowana warunkami najmu niekorzystnymi z perspektywy najemcy.

Istotny wpływ na wybór lokalizacji magazynu ma również umiejscowienie zakładu produkcyjnego, a także dostępność pracowników. Te czynniki sprawiają, że magazyny na własność często są lokowane w mniej popularnych lokalizacjach, z dala od głównych centrów logistycznych. Wybór systemu BTO podyktowany jest również możliwością zabezpieczenia ekspansji firmy. Wszystkie z wymienionych powodów sprawiają, że magazyny (warehouses) tworzone na własność firm są rozwiązaniem, które cieszy się stale rosnącą popularnością.

Realizacja obiektów magazynowych

Magazyny w systemie BTO realizowane są przez deweloperów i generalnych wykonawców. Gdy zdania tego podejmuje się deweloper, bierze on na siebie całkowitą odpowiedzialność zarówno za budowę obiektu, jak i przekazanie go zamawiającemu. W praktyce oznacza to, że deweloper może wykonać projekt, uzyskać niezbędne pozwolenia oraz koordynować pracę generalnego wykonawcy aż do chwili finalizacji inwestycji. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie z punktu widzenia inwestora, który zleca prace tylko jednemu podmiotowi, ponoszącemu odpowiedzialność za kompleksową realizację projektu.

Deweloperzy dzięki podsiadanemu doświadczeniu są w stanie zaproponować firmie sprawdzone w praktyce rozwiązania, pozwalające na skuteczną optymalizację powierzchni magazynowej. Deweloperzy mają także większą możliwość wynegocjowania preferencyjnych cen zakupu prefabrykatów, niezbędnych do realizacji danej inwestycji.

Podstawowym zadaniem firmy zlecającej budowę magazynu jest przede wszystkim znalezienie odpowiedniej działki. Najczęściej jednak zadanie to delegowane jest firmom doradczym, działającym w branży nieruchomości komercyjnych, dzięki czemu proces przebiega szybciej i sprawniej. Zdarzają się również przypadki, gdy firmy dysponują już odpowiednimi gruntami, które wskazują pod budowę swoich magazynów.

Przyszłość rynku

Magazyny tworzone na własność to trend ukształtowany przez zmieniające się oczekiwania najemców, którzy ze względu na specyfikę swojej działalności oraz potrzebę ulokowania magazynu w konkretnej lokalizacji. Bardzo duży udział w kształtowaniu się tej tendencji ma dynamiczny rozwój handlu internetowego, dla którego Polska jest niezwykle atrakcyjną lokalizacją. Na decyzję o przeniesieniu magazynów do Polski ma wpływ przede wszystkim dobra komunikacja z innymi częściami Europy oraz atrakcyjne koszty zatrudnienia pracowników. Magazyny w systemie BTO tworzone są również z myślą o produkcji. Obiekty o takim przeznaczeniu to jedne z najbardziej wymagających pod względem technicznym inwestycji, polskie obiekty magazynowe odznaczają się jednak bardzo wysokim standardem.

Odpowiednio zaprojektowane i dostosowane do potrzeb obiekty tworzone na miarę to trend, który przybiera na sile – szczególnie w ostatnim czasie. Ogromny wpływ na ten stan rzeczy ma nieustannie zwiększający się poziom wymagań technologicznych, który stawiany jest tego typu obiektom. Model BTO to odpowiedź na współczesne potrzeby biznesu.