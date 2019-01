Nowy warszawski system segregacji odpadów. Promują go artystyczne śmieci

Niebanalna kampania promocyjna w słusznej sprawie

Od nowego roku Urząd Miasta zamierza stopniowo wprowadzać bardziej wymagający system segregacji śmieci. Zacznie się już 1 stycznia, kiedy część altan zostanie wyposażonych w osobne pojemniki dla 5 rodzajów odpadów:

papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy), odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji)

Nowe pojemniki będą pojawiały się z czasem w kolejnych altanach.

Na dużą uwagę zasługuje kampania promocyjna. Jej pierwsza odsłona pokazuje martwą naturę ze śmieci. Widzimy odpady mieszane, które trafiają do jednego kosza. Już wkrótce - dzięki drugiej odsłonie kampanii - wszyscy będą mogli zobaczyć jak prawidłowo je segregować.

- _Każdy z nas stanął przed dylematem, jak poprawnie segregować odpady. Często nie wiemy, do którego pojemnika powinniśmy wyrzucić konkretne śmieci. Do jakiej grupy je zaliczyć. Mamy nadzieję, że nasza kampania, która będzie trwała do końca marca, pomoże warszawiankom i warszawiakom i ułatwi im rozróżnianie poszczególnych frakcji _– podkreśla Robert Zydel, dyrektor Biura Marketingu Miasta.

Podoba wam się kampania? Przemawia do was?