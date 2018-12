Nowy żłobek na Pradze. Tak będzie wyglądać terenu przy ul. Stolarskiej i Szwedzkiej [WIZUALIZACJE]

Warszawa drugim Londynem? Stolica przyciąga największe światowe firmy. Rosną też wynagrodzenia

Joanna Postrzednik

Warszawa to drugi największy ośrodek usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W stolicy działa 215 centrów usług dla biznesu, należących do 206 inwestorów z 27 państw. To daje zatrudnienie ponad 55 tys. pracownikom. Dalsza część artykułu poniżej.