Nożownik w pociągu. Kolejny napastnik groził pracownikowi pociągu. "Wkurzyło go opóźnienie"

Do sytuacji doszło na początku marca 2019 roku. Jak podaje policja z Mińska Mazowieckiego pod Warszawą, 45-letni mieszkaniec powiatu radomskiego usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych z użyciem noża, pracownikowi PKP. Mężczyzna był niezadowolony z opóźnienia jakie zaistniało w rozkładzie jazdy pociągu.

45-latek, po tym jak zagroził pracownikowi pociągu użyciem noża, uciekł z dworca, jednak po chwili pojawił się na nim ponownie. Wtedy policjanci obezwładnili mężczyznę i odebrali mu nóż. Napastnik przebywa w areszcie. Przyznał się do zarzucanego mu czynu i oczekuje na rozprawę sądową. Za stosowanie gróźb karalnych grozi mu kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

To jednak niejedyna taka sytuacja w ostatnim czasie w mazowieckich pociągach. W styczniu 2019 pisaliśmy o agresywnym mężczyźnie, który wymachiwał nożem przed pasażerami i pracownikiem pociągu, na jednej z warszawskich stacji. Sytuacja miała związek z Kolejami Mazowieckimi, które wówczas poinformowały nas, że " jeden ze świadków zajścia zgłosił swoją gotowość do złożenia zeznań, jednak kierownik pociągu nie zamierza zgłaszać sprawy na Policję". Cały tekst dostępny tutaj: Nożownik w pociągu do Modlina. „Wyjął nóż i zaczął nim wymachiwać”. Co robić, gdy ktoś terroryzuje pasażerów?.

Co robić, gdy będziemy świadkami podobnego zdarzenia w pociągu? Koleje Mazowieckie radzą, żeby natychmiast powiadomić kierownika pociągu - osobiście lub po pośrednictwem interkomów znajdujących się przy drzwiach. Jeśli jest to niemożliwe pozostaje nam zawiadomić Policję (112) lub Straż Ochrony Kolei (22 474 00 00).

Czy spotkaliście się z podobnymi zdarzeniami w swoim życiu? Uważacie, że możemy czuć się bezpiecznie? Zachęcamy do komentowania.