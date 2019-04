Nożownik zaatakował byłego prezydenta Siedlec. Wojciech Kudelski przebywa w szpitalu

- Przed kilkoma minutami otrzymałem informację o zaatakowaniu nożem w Siedlcach wieloletniego Prezydenta a obecnie radnego Mazowsza Wojciecha Kudelskiego.Przebywa w szpitalu.Przekazuję wyrazy solidarności i życzenia powrotu do zdrowia.Proszę być dzielnym Panie Prezydencie - poinformował marszałek woj. Mazowieckiego, Adam Struzik.

Jak informuje policja, do ataku doszło dziś rano pod domem byłego prezydenta. Kudelski trafił do szpitala z ranami brzucha. W tym momencie jest operowany. Prawdopodobnie jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wojciech Kudelski od 2006 do 2018 pełnił funkcję prezydenta Siedlec z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W zeszłym roku uzyskał mandat radnego sejmiku mazowieckiego. Policja poszukuje sprawcę. Przypomnijmy, że to kolejny atak na samorządowca w Polsce. W styczniu śmiertelnie ugodzony nożem został prezydent Gdańska - Paweł Adamowicz. Do zdarzenia doszło w czasie finału WOŚP.

