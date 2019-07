Obchody urodzin Tesli z innogy i Centrum Nauki Kopernik

10 lipca 2019 r. odwiedzający Centrum Nauki Kopernik na warszawskim Powiślu będą mieli okazję świętować 163. urodziny Nikoli Tesli. Jak co roku, z tej okazji przygotowano wiele atrakcji związanych z tym genialnym naukowcem, w tym warsztaty z wykorzystaniem energii elektrycznej. Po raz kolejny wyłącznym partnerem wspierającym Centrum Nauki Kopernik w organizacji wydarzenia jest firma innogy Polska, która przygotowała z myślą o uczestnikach kilka dodatkowych atrakcji.

Nikola Tesla wynalazł silnik elektryczny, dlatego podczas tegorocznych obchodów jego urodzin elementem szczególnym będzie elektryczny samochód BMW i3, udostępniony warszawiakom w ramach e-car sharingu innogy go! Gdyby nie geniusz ekscentrycznego naukowca, za jakiego uważano Teslę, być może dziś nie istniałyby samochody elektryczne. Dlatego zwiedzający Kopernika będą mogli podziękować za ten i wiele innych wynalazków Tesli, zostawiając dla niego własnoręcznie napisaną wiadomość na pojeździe innogy go!

Tradycyjnie już jako innogy świętujemy razem z Centrum Nauki Kopernik urodziny Nikoli Tesli, genialnego naukowca, który jest dla nas symbolem innowacyjności i odważnej wizji, bez której świat, który znamy wyglądałby zapewne zupełnie inaczej. To dla nas także okazja, by pokazać różne obszary naszej działalności, m.in. wielkoskalowe instalacje OZE, przydomowe systemy fotowoltaiczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, czy też uruchomiony niedawno w Warszawie jeden z największych elektrycznych car-sharingów w Europie, czyli innogy go! Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu – mówi Janusz Moroz, Członek Zarządu innogy Polska ds. Handlu.

Wśród dodatkowych atrakcji zaplanowano trzy energetyczne spektakle w Teatrze Wysokich Napięć, dzięki którym łatwiej będzie zrozumieć zagadnienia związane z napięciem prądu. W laboratoriach zwiedzający będą mogli wykorzystać moc błyskawic, sprawdzić czy człowiek może przewodzić prąd oraz zbudować własną baterię. Z kolei w Strefie lutowania, sprawdzą czy posiadają umiejętność łączenia niewielkich obwodów elektrycznych przy wykorzystaniu jednego z najpopularniejszych narzędzi majsterkowiczów.

W ramach wyjątkowych atrakcji przewidziano też aktywności dla najmłodszych, którzy zbadają opór elektryczny różnych substancji, zobaczą jak energia światła zmienia się w energię elektryczną w ogniwie fotowoltaicznym i własnoręcznie wykonają pianino z warzyw. Na starsze dzieci czekają natomiast Miniwarsztaty „Pod napięciem”, w ramach których posłuchają o przyszłości energetyki, a przy wykorzystaniu zestawu innogy Power Box, sprawdzą skąd bierze się zielony prąd i jak go magazynować.

Więcej szczegółów na temat wydarzenia można znaleźć pod linkiem: http://www.kopernik.org.pl/news/n/dzien-tesli-2019/