Obcokrajowcy polują na mieszkania w Warszawie. W zeszłym roku kupili ich aż dwa tysiące. Najwięcej Ukraińcy

„Boom” na rynku mieszkaniowym trwa w najlepsze. Gorączka złota, która sprawia że kieszenie deweloperów są pełne, przyciąga także obcokrajowców. W zeszłym roku na terenie całej Polski osoby zza granicy kupiły aż 7043 mieszkań. To ponad 2 tys. więcej niż rok wcześniej.

Największą popularnością – co raczej nie zaskakuje – cieszy się Warszawa. Z danych MSWiA wynika, że w 2018 roku obcokrajowcy kupili tu prawie dwa tysiące mieszkań (dokładnie 1984), a do tego aż 967 lokali użytkowych. Co ciekawe, jedną nieruchomość w Warszawie (pow. 0,1 ha), zakupił - za przyzwoleniem RP - rząd Indonezja.

W sumie w ręce osób zza granicy trafiły nieruchomości o łącznej powierzchni 233 tys. mkw., czyli wielkość równa dwóm ustawionym obok siebie Pałacom Kultury.

Eksperci podkreślają, że liczba mieszkań kupionych przez obcokrajowców może być znacznie wyższa. MSWiA podaje jedynie transakcje z prawem własności, a pod uwagę powinno brać również prawo spółdzielcze (między nimi występują nieznaczne różnice).