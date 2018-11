Obsługa informatyczna dla firmy – inwestycja, która się opłaca

Aktualnie obsługa informatyczna firm świadczona jako outsourcing cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Można korzystać z niej w Warszawie, ale również w innych miejscowościach na terenie całego kraju.

Na czym dokładnie polega obsługa informatyczna firm? Jakie są jej główne zalety? Kiedy warto zdecydować się na taką ofertę? Gdzie można ją zamówić?

Czym jest obsługa informatyczna firm?

Pod pojęciem takim jak obsługa informatyczna firm znajduje się kompleksowa gama różnych usług IT skierowanych do biznesu.

Aktualnie zdecydowana większość firm korzysta z komputerów oraz z sieci – niektóre z nich używają ich na co dzień w celu prowadzenia własnej działalności. Prawidłowo działające zaplecze informatyczne firmy staje się wtedy podstawą bezpieczeństwa, wygody i efektywności pracy.

Obsługa informatyczna dla firm może obejmować:

• zarządzanie strukturą informatyczną firmy

• opieka informatyczna nad sprzętem, sieciami i oprogramowaniem

• naprawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych

• instalacja i aktualizacja oprogramowania stosowanego przez firmę

• tworzenie regularnych backupów, czyli archiwizacja danych

• przygotowywanie polityk bezpieczeństwa IT dla firm

• audyty informatyczne

• współpraca i doradztwo przy korzystaniu z usług informatycznych

• przeprowadzanie szkoleń pracowników w wybranym zakresie IT

Usługi te świadczone są na kilka sposobów. W razie pomniejszych problemów obsługa informatyczna firm może wówczas bazować na kontakcie z helpdeskiem przez czat czy telefonicznie. Jeśli jednak problemy są bardziej zaawansowane, wówczas pracownik zewnętrznej firmy może przyjechać do klienta i wykonać niezbędne zadania na miejscu.

Obsługa informatyczna dla firm jako outsourcing

W największych firmach dbaniem o IT zajmują się wyspecjalizowane w tym działy informatyczne. Zatrudnieni w nich specjaliści na bieżąco monitorują komputery, sieci, oprogramowanie, a w razie potrzeby szybko reagują.

Niestety, nie każda firma może pozwolić sobie na zatrudnienie własnego informatyka i stworzenie działu IT – wtedy alternatywnym wyborem jest obsługa informatyczna firm, która świadczona jest jako outsourcing.

Outsourcing jest korzystnym wsparciem dla firm, które chcą korzystać z konkretnych usług, ale zatrudnienie własnych pracowników odpowiedzialnych za te czynności nie jest dla nich opłacalne. Również obsługa informatyczna firm może być świadczona jako outsourcing – aktualnie to coraz popularniejsze rozwiązanie.

Obsługa informatyczna firmy oferowana jako outsourcing to bardzo dobry wybór dla praktycznie każdego biznesu – niezależnie od branży, wielkości, a także specyfiki prowadzonej działalności.

Główne zalety obsługi informatycznej firm w formie outsourcingu:

• zmniejszenie kosztów – obsługa informatyczna firm to przede wszystkim szansa na obniżenie kosztów stałych związanych z działalnością gospodarczą

• szeroki zakres usług – firmy informatyczne oferujące outsourcing mają w swojej ofercie pełną gamę różnych usług IT, które mogą być też dostosowane do potrzeb klienta

• dostęp do bogatego zaplecza i wiedzy – firma może korzystać z fachowej pomocy informatyków bez potrzeby zatrudniania tych pracowników, w znacznie niższej cenie

• obniżenie ryzyka działalności – przekazanie kwestii IT zewnętrznym firmom pozwala także na poprawę bezpieczeństwa działania firmy

• szybka pomoc – pracownicy firmy outsourcingowej mogą błyskawicznie przyjechać do firmy klienta w razie wystąpienia poważnych zagrożeń, usługi mogą być w tym przypadku świadczone także 24 godziny na dobę

• usprawnienie działania firmy – stosowanie nowoczesnych rozwiązań IT pozwala na znaczące usprawnienie funkcjonowania firmy pod kątem informatycznym, co ma przełożenie także na pracę innych działów

Gdzie można skorzystać z obsługi informatycznej dla firm?

Aktualnie obsługa informatyczna firm oferowana jest przez wiele firm informatycznych działających jako outsourcingowej – dostępne są one zarówno w największych miastach kraju jak Warszawa, jak również w mniejszych miejscowościach.

Swoje kompleksowe usługi w zakresie obsługi informatycznej dla firm oferuje również firma IT Center z Warszawy, która zapewnia kompleksowe i fachowe wsparcie informatyczne dla klientów z sektora MŚP, między innymi dla firm produkcyjnych, usługowych oraz handlowych.