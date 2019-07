Obwodnica Targówka i duże problemy z dojazdem na Mordor. Ruszają ważne remonty w Warszawie

Od 10 lipca obowiązują tam zmiany w ruchu. Oznacza to także potrzebę wprowadzenia objazdów na niektórych liniach.- Autobusy linii 156, 160, 212, 517 i nocnej N02 pojadą ulicami: Myszkowską – Barkocińską – M. Ossowskiego – Kołową – św. Wincentego i dalej swoimi trasami. Autobusy linii 256 będą kursowały ulicami: Gorzykowską – Handlową – Kołową – św. Wincentego. Równocześnie wykonawca robót zmieni organizację na skrzyżowaniu ulic M. Ossowskiego, Witebskiej i Prałatowskiej. Zamknięty zostanie wlot tej ostatniej. Na tym skrzyżowaniu również powstanie rondo — informuje miasto.

Na pieszych czekają też odnowione chodniki. Łącznie, jak deklaruje miasto, ma zostać położonych 20 tys. metrów kwadratowych płyt chodnikowych. Chodnikom będą towarzyszyć ścieżki rowerowe na obszarze ponad 3 km, a także ścieżka biegowa. Fani dwóch kółek ponadto otrzymają nowe stojaki rowerowe , a piesi ławki. Wspomniane prace mają zakończyć się we wrześniu.

Po przebudowie “obwodnicy” na jezdniach pozostanie jeden pas ruchu w każdym kierunku. Uzyskana w ten sposób przestrzeń posłuży do wyznaczenia nowych miejsc parkingowych, których powstanie w sumie 140. Zmieni się także organizacja ruchu na Handlowej i Gorzykowskiej oraz Pratulińskiej i Kołowej. Skrzyżowania te zostaną przebudowane na ronda. Pojawią się również nowe przejścia dla pieszych wraz z azylami, służącymi do zatrzymywania się pieszych w sposób bezpieczny podczas przekraczania jezdni.

Remonty: Mokotów i Żoliborz z nową organizacją ruchu

Na tym jednak nie koniec zmian, bo remont czeka też Mokotów. Dzielnica przedłuży ulice J.P Woronicza, tak by po zakończeniu prac możliwy był dojazd do ul. Żwirki i Wigury. Na skrzyżowaniu Etiudy Rewolucyjnej i Wyględowskiej powstanie rondo, a po stronie północnej jezdni pojawi się chodnik i droga dla rowerów. Jednak zanim to wszystko nastąpi, od 10 lipca z ruchu wyłączone z ruchu będzie skrzyżowanie Etiudy i Woronicza. Uruchomiony obiad wytyczono ulicami Racławicką – Wołoską – J.P. Woronicza.

Zmiany czekają także Żoliborz. Na Potockiej trwa remont wodociągów. Nieprzejezdne będzie skrzyżowanie z ulicą Drohicką. Objazdy zostały poprowadzone ulicami: A. Mickiewicza – Z. Krasińskiego – Gwiaździsta lub Gwiaździsta – Podleśna – Klaudyny – A. Mickiewicza. Autobusy linii 121 jadą ul. Gwiaździstą i zawracają na rondzie przy ul. Potockiej, kończąc trasę przy przystanku Barszczewska. W soboty i święta uruchomione są dodatkowe kursy na trasie skróconej: Metro Marymont – Włościańska – J. Słowackiego – Gdańska – M. Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta. Autobusy linii 122 kursują objazdem ulicami: A. Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna.

