Od porcelany do ciężkich maszyn – China Brand Show w Ptak Warsaw Expo

To będzie wyjątkowa szansa dla wszystkich szukających dobrych okazji handlowych. 250 chińskich producentów przyjedzie do Warszawy aby bezpośrednio, na miejscu zaprezentować polskim kupcom i importerom swoje towary. Targi mają bardzo szeroki zakres branżowy, w skład którego wchodzą: maszyny i sprzęt, elektronika, logistyka, materiały budowlane, tekstylia, meble i artykuły gospodarstwa domowego i żywność.

China Brand Show ma wsparcie chińskiego rządu, który dba o rozwój relacji biznesowych z Polską w ramach projektu „Jeden pas, jedna droga”. Udział w otwarciu targów zapowiedzieli oficjele z Chin, w tym Zhu Shuhai –dyrektor Biura Rozwoju Handlu w Ministerstwie Handlu, Guo Kai – zastępca sekretarza partii z Chińskiego Międzynarodowego Centrum Wymiany Gospodarczej i Technicznej oraz przedstawiciele krajowych i regionalnych organizacji handlowych w randze dyrektorów lub zastępców dyrektorów. W targach udział wezmą także grupy delegatów z takich chińskich prowincji, jak: Fujian, Guangdong, Jiangsu, Kuangsi, Syczuan, Henan, Xinjiang i Centralna Mongolia.

Jakość potwierdzona certyfikatami\

Obecni na targach producenci sprzętu i urządzeń mechanicznych większość swojej produkcji kierują na rynek europejski i amerykański. Znaczna cześć z nich posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO14001. Wśród wystawców będzie Guangxi Liugong Group Co., Ltd. Producent m.in. koparek, spychaczy, walców, ładowarek, żurawi samochodowych, wózków widłowych czy maszyn do betonu. Przedsiębiorstwo zaliczane do 50 najlepszych na świecie firm inżynieryjnych. Sprzedaż zagraniczna Liugong stanowi ponad 30% przychodów. Kolejnym ważnym wystawcą targów będzie Sinotruk Liuzhou Yunli Special Vehicle Co., Ltd. – firma klasyfikowana w pierwszej piątce największych światowych producentów samochodów ciężarowych. Głównymi produktami firmy są markowe pojazdy “YUNLI”. Firma ma w ofercie m.in. cysternę ze stopu aluminium, naczepę z silnikiem o napędzie elektrycznym, śmieciarki z kompresją załadunku, zamiatarkę drogową, wysokociśnieniową myjnię, ciężką wywrotkę czy ciężarówkę górniczą off-road.

W zakresie branżowym znajdą się też produkty przemysłu meblarskiego i wyposażenia wnętrz. Na targach swoją ofertę zaprezentuje Changzhou Liqun Decoration Materials Co., Ltd. – producent podłóg laminowanych i wielowarstwowych podłóg z litego drewna. Firma posługuje się linią produkcyjną i technologią sprowadzoną z Niemiec.

Na targach pojawi się również producent leków i suplementów diety Guangxi Golden Throat Co., Ltd., który dysponuje hiszpańską, niemiecką oraz włoską linią produkcyjną. Wśród wystawców targów znajdą się też producenci artykułów gospodarstwa domowego. Wśród nich Firma YIKAI Co., Ltd. – największy chiński eksporter wieszaków na ubrania, dysponujący certyfikatami BSCI, BRC czy FSC, który swoje produkty sprzedaje do 73 krajów. Zobaczymy również sprzęt kuchenny, artykuły czyszczące, zastawy i naczynia. Nie może zabraknąć również prezentacji tak cenionej na całym świecie chińskiej porcelany.

Jak wiadomo, nic tak nie pasuje do chińskiej porcelany jak, również znana i popularna, chińska herbata. Swoją ofertę pokaże firma China Tea (Wuzhou) Co., Ltd., która od ponad 60 lat zajmuje się produkcją herbaty Liu Pao. Sprzedawana pod markami “China Tea” i “Duoteli” herbata jest niezwykle znana i popularna w Azji Południowo-Wschodniej. Co ważne – obecni na targach producenci żywności wdrążyli system jakości HACCP oraz przeszli certyfikację ISO9002.

Ósma edycja targów China Brand Show odbędzie się w dniach 20-22 września w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo. Wstęp na targi jest bezpłatny po rejestracji na stronie www lub w recepcji targów.

Więcej informacji na stronie: chinabrandshow.eu