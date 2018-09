Odbicie autobusu na Pradze. Niezwykła akcja "grupy specjalnej" podczas Dni Transportu Publicznego [ZDJĘCIA]

Na Pradze, w zajezdni MZA, w sobotę 22 września odbywały się Dni Transportu Publicznego. Dla tych, którzy pojechali na Ostrobramską, przygotowano specjalne atrakcje. Jedną z nich był pokaz odbicia autobusu przez Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej. Spektakularna akcja pokazuje, że służby przygotowują się na każdą ewentualność. Poza tym, że oddział dostał gromkie brawa od widowni, była to także okazja do przećwiczenia wariantu kryzysowego. Aby z taką sytuacja nigdy nie musieli mierzyć się w rzeczywistości. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.