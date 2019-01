Odcinkowy pomiar prędkości Wisłostrada. Czy szybciej będziemy mogli jeździć tunelem szybciej?

Zarząd Dróg Miejskich w chciałby zmienić dopuszczalną prędkość w tunelu na Wisłostradzie i podwyższyć ją to 70 kilometrów na godzinę, czyli do takiej jaka obowiązuje przed wjazdem do tunelu. ZDM zwiększenie dopuszczalnej prędkości uzależnia jednak od zainstalowania w tunelu odcinkowego pomiaru prędkości. Jak wynika z badań prowadzonych przez ZDM, kierowcy notorycznie łamią w tym miejscu przepisy.

- Mamy świadomość, że prędkość 50 km/h nie jest przestrzegana. Z naszym badań wynika, że codziennie aż 4 500 kierowców powinno stracić prawo jazdy. Aż tylu przekracza w tym miejscu znacząco prędkość - mówi rzeczniczka ZDM-u Karolina Gałecka.

Kilkanaście dni temu z inicjatywy Zarządu Dróg Miejskich odbyło się spotkanie miejskich urzędników z policją i przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego. ZDM zainicjowało w ten sposób rozmowę i zmianie dopuszczalnej prędkości. Jednak decyzja o ustawieniu w tym miejscu fotoradarów i systemu odcinkowego pomiaru prędkości zależy od ITD.

Nie jest to pierwsza dyskusja na temat dopuszczalnej prędkości w tunelu. ZDM postulował ją już w 2009 roku, wtedy jednak zarówno policja jak i straż był przeciwko.

Dodatkowo samochody, które osiągają wysokie prędkości na krótkim odcinki liczącym niespełna kilometr wytwarzają też ogromny hałas. Dlatego pasażerowie na przystanku autobusowym w tunelu na wysokości Centrum Nauki Kopernik nie potrafią wytrzymać tam długo.