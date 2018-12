Odholowane samochody w Warszawie można odbierać bez opłaty. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Odholowane samochody w Warszawie można odbierać bez opłaty

Drogowcy w Warszawie odholowują rocznie ok. 20 tysięcy samochodów. Opłata za holowanie to 486 zł, zaś każda doba spędzona przez odholowane auto na parkingu to dodatkowe 40 zł. Do tej pory, wydanie samochodu właścicielowi następowało dopiero po opłaceniu kary. Wkrótce to się zmieni.

Trybunał Konstytucyjny wspierany przez rzecznika praw obywatelskich uznał, że domaganie się od właściciela pojazdu opłaty w zamian za wydanie samochodu to znaczące ograniczenie prawa własności. Orzeczenie jest ostateczne, jednak przepisy zaczną obowiązywać dopiero po dziewięciu miesiącach. Do tego czasu sejm może jeszcze je zmienić.

Decyzja Trybunału oznacza problemy dla Zarządu Dróg Miejskich, który będzie musiał zmodyfikować system pobierania opłat. Kierowcy raczej nie będą się śpieszyć z płaceniem mandatów, a cała procedura, która do tej pory trwała najdłużej kilka dni, może ciągnąć się miesiącami.

