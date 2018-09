Odkrycie roku branży fryzjerskiej!

Czyżby teraz, po marzenia fryzjerów zaczęły się spełniać? Na rynku pojawiło się innowacyjne urządzenie dedykowane dla profesjonalistów. Spróbujmy rozszyfrować co kryje się pod tajemniczą nazwą NUCLEIKA…

Kto? Gdzie? Kiedy?

Pomysłodawcą oraz producentem Systemu Nucleika jest włoska, rodzinna firma Lifestyle Solutions. Zdecydowali się poświęcić wszystkie swe siły i środki, aby stworzyć innowacyjny, oparty o najnowsze technologie, produkt. Po dwóch latach badań i wytężonej pracy, na targach Cosmoprof w Bolonii w marcu 2018 roku firma Nucleika Hair Professional zaprezentowała wyjątkowe odkrycie. Nucleika spotkała się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony profesjonalistów, jak i klientek salonów fryzjerskich.

Na tych właśnie targach markę odkryła Anna Benedykciuk, Prezes firmy Beautifull Story. Po tygodniach negocjacji Beautifull Story stało się wyłącznym dystrybutorem urządzenia na terenie Polski i tak zaczęła się ta piękna historia..

W czym tkwi sekret?

System Nucleika składa się z dwóch elementów - urządzenia i terapeutycznego

serum 4 elements które są nierozłącznym duetem. W urządzeniu połączono technologie do tej pory znane i docenione jako skuteczne w regeneracji i pielęgnacji włosów ale zawsze występujące osobno. Teraz w jednym miejscu mamy saunę i podczerwień, siły natury zawarte w serum oraz stylizację: płytka prostująca. Dzięki temperaturze wytworzonej przez podczerwień, temperatura potrzebna do osiągnięcia idealnie prostych włosów lub romantycznych fal jest znacznie niższa, a efekt idealnie gładkich i zdrowych włosów to w dużej mierze zasługa serum, którego aktywne substancje wnikają wprost do wnętrza włosów. Formuła serum oparta jest na 4 kluczowych elementach znanych z doskonałych właściwości regenerujących włosy: olej tsabuki, olej kukui, olej arganowy i jagody goi. Dopełnieniem są substancje kondycjonujące i antystatyczne o lekkiej formule.

Co będzie działo się dalej?

Zapytaliśmy brand menagera marki, Angelikę Łukaszczuk, jakie są plany NUCLEIKI na najbliższe miesiące : “Jestesmy w fazie prężnego rozwoju i w tym momencie najbardziej zależy nam na tym, aby nasz produkt stał się rozpoznawalny i widoczny dla naszej grupy docelowej, czyli profesjonalistów z branży fryzjerskiej. Współpracujemy z kilkoma wydawnictwami pism kobiecych w Polsce oraz magazynami branżowymi Działamy w social mediach i na ten obszar w najbliższych miesiącach mamy bardzo konkretne plany. Do końca roku zamierzamy zorganizować kilkanaście eventów promocyjnych w naszych salonach autoryzowanych na terenie Warszawy, ale jestesmy gotowi zawitać w dowolnym miejscu na mapie Polski. Cały czas poszukujemy nowych punktów dystrybucji, zatem zapraszamy hurtownie i akademie szkoleniowe do współpracy. Dzieje się dużo, a będzie jeszcze więcej! Zainteresowanie produktem napędza nas do wytężonej pracy, a to z kolei sprawi, ze bedzie o nas coraz głośniej