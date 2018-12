Odkryj Go Out. Sposób na niższe rachunki w restauracjach przez cały rok!

Wyobraź sobie, że wchodzisz do restauracji z chłopakiem, narzeczoną, przyjaciółką czy mamą, wybierasz z menu co tylko ci się spodoba, a drugie danie dostajesz za złotówkę. Nie z okazji trwającej tylko kilka dni promocji czy na „restaurant week”, ale w każdy dzień tygodnia, przez cały rok i o dowolnej porze. To niespełnione marzenie każdego foodie teraz staje się rzeczywistością. Wszystko dzięki przewodnikowi i aplikacji GoOut, który powstała, aby zachęcić Warszawiaków do częstszych wizyt w restauracjach.

Raj dla smakoszy

To zupełnie unikatowy sposób na przetestowanie wszystkich restauracji, które masz ochotę odwiedzić nie wydając na to fortuny. A także świetna okazja na spędzenie setek miłych wieczorów ze znajomymi czy bliskimi. Tak setek, bo właśnie tyle umożliwia aplikacja GoOut. Jak dokładnie działa? Bardzo prosto. Przychodząc do restauracji, zamawiasz wybrane danie z karty, a drugie w takiej samej cenie albo niższej, dostajesz za złotówkę.

W ten sposób możesz skorzystać z oferty ponad 100 restauracji w Warszawie, z którymi współpracuje aplikacja. Co więcej, każdą z nich możesz odwiedzić do trzech razy. Łatwo przeliczyć, ile w ten sposób oszczędzasz. Aby tak się stało, wystarczy, że kupisz pięknie wydany, przypominający luksusowy magazyn przewodnik z opisem wszystkich 100 restauracji na stronie https://www.go-out.com.pl, a potem zainstalujesz aplikację na telefonie i przez rok korzystasz z wirtualnych zniżek.

Bez stresu, że jakość produktu czy serwisu będzie gorsza tylko dlatego, że dostajesz je w ramach promocji. W trakcie bookowania stolika przez telefon czy zamawiania dania nie musisz wspominać o promocji. Dopiero podczas płacenia rachunku pokazujesz kelnerowi voucher na smartfonie. Warunek jest tylko jeden: nie zamówisz w ten sposób dania na wynos, bo cała akcja ma zachęcać Warszawiaków do częstszego wychodzenia i odkrywania nowych miejsc i smaków, zamiast siedzenia przed telewizorem z pizzą na dowóz.

Prezent idealny

GoOut to też idealny pomysł na święta, jeśli nie masz jeszcze prezentu dla przyjaciółki, szwagierki czy pracowników. Przewodnik łatwo zamówisz przez internet, a kurier dostarczy ci paczkę w ciągu tygodnia. Kupując go przed świętami możesz liczyć na dodatkową zniżkę. Z voucherów w aplikacji można korzystać przez cały kolejny rok, dlatego nie musisz bać się, że jak wiele innych kart podarunkowych z krótką datą ważności przeterminuje się, zanim obdarowana osoba zdąży je wykorzystać.

5 restauracji, od których warto zacząć kulinarną podróż

O wszystkich miejscach, które warto odwiedzić i przetestować z aplikacją możesz przeczytać w przewodniku. Jeśli nie znasz jeszcze żadnego z nich, odkrywaj je krok po kroku przez cały 2019, ale podpowiemy ci, od których najlepiej zacząć przygodę, bo znajdują się w czołówce kulinarnej mapy Warszawy.

1. Ed Red

Ta założona w Krakowie restauracja zdobyła taką sławę, że po kilku latach jej druga filia powstała też w Warszawie. Ed Red to prawdziwa mekka fanów soczystego, idealnie wysmażonego mięsa. To właśnie z fenomenalnie przyrządzanych steków słynie restauracja, która znajduje się nad przeżywającą teraz renesans i zyskującą miano jednego z najmodniejszych miejsc w Warszawie Halą Mirowską. Restaurację docenili kulinarni eksperci nie tylko z Polski. Znalazła się w najbardziej prestiżowych przewodnikach świata, czyli Michelin i Gault&Millau.

2. L’Arc Varsovie

To miejsce, które pokochają fani autentycznej francuskiej kuchni, zwłaszcza nadmorskiej. Na warszawskim Mokotowie znajdziesz owoce morza, które smakują zupełnie jak w Nicei czy Monte Carlo. To też restauracja, która ma największy wybór ostryg w całej Warszawie. Aż sześć rodzajów, z różnych stron świata, sprosta wymaganiom nawet najbardziej wyrafinowanego podniebienia. Warto wybrać się tu też na homary i obłędne mule w pięciu smakach.

3. Drukarnia

Na warszawskiej Pradze co jakiś czas pojawiają się kulinarne perełki, którymi zachwycają się najwięksi krytycy kulinarni. Pyszne jedzenie płynnie łączy się tu z niezobowiązującą atmosferą i klimatem przedwojennej Warszawy. Takim miejscem jest Drukarnia, w której znajdziesz najbardziej oryginalną kuchnię fushion łączącą tradycyjne polskie dania z azjatyckimi czy meksykańskimi. Perliczka z truflowym risotto, owoce morza z wołowiną w cieście filo i krem brulee z pistacji to tylko kilka z nowatorskich dań, które trzeba tu spróbować.

4. Leonardo Verde

Pizzę, którą tu serwują pokochają weganie i nie tylko. Bez mleka, bez jaj, z wegańskimi sosami i wegańskim serem jest nie tylko niezwykle zdrowa, ale też obłędna w smaku i nie odbiega ani trochę od tej autentycznej, którą możesz zjeść we Włoszech. Podobnie jak w stu procentach roślinny stek z boczniaków lub pasta con spinaci czy bolognese, wszystkie oczywiście w wersji wegańskiej.

5. Biała - zjedz i wypij

To jedno z najczęściej udostępnianych na Instagramie miejsc w zeszłym roku. Nic dziwnego, otwarta w białej modernistycznej willi na Saskiej Kępie, z pięknym ogrodem, Biała jest miejscem, w którym chce się przebywać bez końca. Nie tylko dla widoków i zjawiskowego otoczenia, ale także dla fantastycznej kuchni. Delikatnych, wyjątkowo świeżych ryb, króliczych udek czy sałatki z rakami powinien spróbować każdy miłośnik kreatywnej kuchni bazującej na świeżych, dobrej jakości składnikach.