Odkryj magię oczekiwania na Święta z marką Milka

Okres przedświąteczny to doskonały czas na to, aby w ferworze codziennych obowiązków i gonitwy na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o magii grudniowych dni. Wszyscy jesteśmy zabiegani i pochłonięci pracą, a co za tym idzie, często nie mamy dość czasu na rzeczy naprawdę ważne. Milka ponownie postanowiła przypomnieć Polakom, odwiedzającym centra handlowe w przedświątecznym szaleństwie, żeby zwolnili na chwilę tempo i razem z bliskimi cieszyli się wyjątkową atmosferą. Prawdziwa magia może trwać przez cały grudzień!

W jaki sposób Milka zachęcała do zatrzymania się w przedświątecznej gorączce? Przede wszystkim za sprawą interaktywnego kalendarza adwentowego. To znaczących rozmiarów urządzenie pełne czekoladowych niespodzianek, odliczało czas pozostały do świąt Bożego Narodzenia. Maszynę wprawiało się w ruch za pomocą specjalnej dźwigni. Kiedy przekręcono ją w odpowiednią stronę, wówczas ekrany umieszczone na kalendarzu wyświetlały tematyczną animację. Po jej obejrzeniu otwierało się okienko skrywające słodki prezent.

Ponadto animatorzy przebrani za Bałwanka oraz Mikołaja obdarowywali wszystkich uczestników świątecznymi pocztówkami. Kartki posiadały już znaczki – wystarczyło je wypełnić, zaadresować i wrzucić do dostępnej na miejscu skrzynki, by trafiły do bliskich.

Dodatkowo, w Mikołajki obok stoiska z kalendarzem adwentowym Milka pojawiło się także miasteczko, w którym każdy chętny (a tych nie brakowało) mógł samemu stworzyć przepiękny domek z czekolady Milka. Do konstrukcji chatki potrzebne były aż cztery tabliczki – dwie klasyczne czekolady mleczne i dwie tak zwane Happy Cows. Piąta posłużyła do ozdobienia słodkiej budowli. Trzeba przyznać, że zajęcie to dawało mnóstwo frajdy gościom, a efekt robił naprawdę zachwycające wrażenie!

Milka po raz kolejny udowodniła, że czas świąteczny to nie tylko gorączkowe i stresujące przygotowania, robione w pośpiechu zakupy i szereg obowiązków. Miło było popatrzeć, jak choćby na krótką chwilę ludzie zapominali o codziennych sprawach, by poczuć prawdziwą magię Świąt i wspólnie z rodzinami po prostu cieszyć obecnością bliskich.