Odkryj tajemnice i poznaj ludzkie ciało z bliska. Imponująca wystaw BODY WORLDS dotarła do Warszawy [ZDJĘCIA]

Oryginalna wystawa twórcy metody plastynacji dra Gunthera von Hagensa po raz pierwszy w Warszawie! Mowa o BODY WORLDS & The Cycle of Life, czyli niezwykle imponującej wystawie, która w bardzo edukacyjny sposób przedstawia etapy cyklu życia człowieka.

Odwiedzający tę wystawę mają możliwość zobaczenia z bliska, jakie zmiany zachodzą w ciele człowieka. Ekspozycje podzielone są na etapy życia, czyli od poczęcia, poprzez okres niemowlęcy, dzieciństwo, dojrzałość, aż po starość. BODY WORLDS prezentuje autentyczne ludzie ciała i fascynujące instalacje multimedialne, które pozwalają odkryć tajemnice i skomplikowane zagadki ludzkiego organizmu.

BODY WORLDS, Warszawa – gdzie i kiedy?

Wystawę BODY WORLDS & The Cycle of Life można odwiedzać od 1 grudnia do 28 lutego w Pałacu Kultury i Nauki na IV piętrze.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-piątek: godz. 9-20

Sobota-niedziela: godz. 10-20

Na zwiedzanie warto zaplanować około 2h.

BODY WORLDS, Warszawa - bilety

Poniedziałek-piątek:

Normalny – 55 zł

Ulgowy (studenci, seniorzy 65+) – 45 zł

Szkolny – 35 zł

Osoby niepełnosprawne – 35 zł

Bilet rodzinny (2 os. dorosłe + 2 dzieci) – 135 zł

Dziecko poniżej 6 roku życia – bezpłatnie

Sobota, niedziela i święta