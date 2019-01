Odkupienie win, czyli miejsce dla "winnych" smakoszy

Któż z nas nie jest winny słabości do pysznego jedzenia i dobrych trunków? To nic zdrożnego, zwłaszcza że teraz możemy łatwo nasze winy „odkupić". Na gastronomicznej mapie Warszawy pojawiła się restauracja i winiarnia o przewrotnej nazwie „Odkupienie Win". Swoich gości raczy starannie wyselekcjonowanymi winami w połączeniu z wybornymi daniami. Oferuje także szereg innych atrakcyjnych usług: organizację degustacji, prywatne szkolenia z wizytą sommeliera w domach klientów, winne vouchery, czy dostawę win pod wskazany adres.

Restauracja mieści się przy Placu Czesława Niemena 1 na warszawskim Żoliborzu Artystycznym - idealnie wpisując się w klimat dzielnicy. Wina pochodzące z różnych stron świata z pomocą doświadczonego sommeliera są zestawiane z wysokiej jakości potrawami. Do szerokiej gamy kilkuset win z Europy i Nowego Świata lokal serwuje przystawki - m.in. tatar z pomidora, tatar z marynowanej polędwicy z truflą, sezonowe zupy oraz dania główne, a także wyśmienite desery. Menu w restauracji jest często zmieniane, dzięki czemu stale tworzone są nowe połączenia nieodkrytych wcześniej smaków.

Odkupienie Win to więcej niż tradycyjna winiarnia. Restauracja organizuje cykliczne degustacje tematyczne, podczas których goście mogą skosztować win pochodzących z poszczególnych krajów i regionów świata. Zachęca swoich gości wieloma ofertami specjalnymi, do których należy dostawa win do domu czy organizacja imprez okolicznościowych. W lokalu można nabyć ponadto vouchery, kosze prezentowe i tzw. winne abonamenty. Odkupienie Win wprowadziło także niespotykaną dotąd usługę - możliwość zaproszenia sommeliera do własnego domu, który w kameralnej atmosferze zabierze uczestników spotkania w podróż po świecie win i podpowie jak idealnie zestawiać odpowiednie gatunki z różnymi potrawami. Dla fanów mocniejszego alkoholu, Odkupienie Win ma do zaoferowania najlepsze butelki whisky, rumu, koniaku oraz wódki.