Odladzanie samolotów w Warszawie. Spektakularna praca „Słonia” na lotnisku Chopina. Co dzieje się na płycie?

Najbezpieczniejszy środek transportu – czyli samolot – musi być idealnie przygotowany przed podróżą. Nawet gdy za oknem temperatura spada poniżej zera, pada śnieg lub marznąca mżawka. Na większości lotnisk – w tym na lotnisku Chopina – stosuje się procedurę odladzania. Spektakularne polewanie wielkich samolotów wodą z mieszanką specjalnych płynów, to tak naprawdę kwestia bezpieczeństwa.

- W czasie startu opływ strug powietrza wokół skrzydła powoduje powstanie siły nośnej, dzięki której możliwym jest lot samolotu. Warunkiem osiągnięcia wcześniej zaplanowanej siły (skierowanej ku górze) przed rozpoczęciem rozbiegu do startu, jest zapewnienie, aby krawędzie natarcia samolotu oraz wszystkie powierzchnie płatowca były „gładkie i czyste” - tłumaczy nam Marcin Warsicki, Dyrektor Biura Handlingu LS Airport Services w Warszawie. __

W skrócie oznacza to, że ze skrzydeł i stateczników trzeba usunąć śnieg czy lód, żeby bez problemu wystartować. Niewykonanie tej czynności skutkuje pogorszeniem osiągów samolotu, a w najgorszym przypadku może doprowadzić nawet do wypadku lotniczego.