Odmładzanie twarzy - przykładowe zabiegi

Podstawą działania anti-aging jest oczywiście zdrowy tryb życia. Szczególnie w dojrzałym wieku niezwykle ważna jest dbałość o zdrową i zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną i odpowiednią ilość snu, co korzystnie wpływa na wygląd. Na szczęście gabinety kosmetyczne oferują również szereg nieinwazyjnych zabiegów odmładzających, które pomagają likwidować lub zmniejszać zmarszczki, poprawiać owal twarzy niwelując obwisłą skórę lub po prostu, dzięki zabiegom pielęgnacyjnym, pomagają wyglądać świeżo i promiennie mimo wieku. Oto niektóre z nich:

Fala Radiowa RF – odmładzanie ciepłem

Zabieg z wykorzystaniem fali radiowej RF nazywany też liftingiem termicznym, dedykowany jest tym, którzy pragną przywrócić elastyczność swojej skórze, nie tylko na twarzy i dekolcie, ale również na innych partiach ciała. Zabieg ten polega na stopniowym, jednostajnym podgrzewaniu poszczególnych obszarów skóry poprzez dotyk głowicy urządzenia (bezbolesne), co powoduje obkurczanie się włókien kolagenu do pierwotnej długości i stymulację produkcji nowych. Efektem zabiegu jest zagęszczenie i ściągnięcie skóry, a także zwiększenie jędrności i elastyczności, przebiega to jednak stopniowo, gdyż skóra "pracuje" jeszcze długo po wykonaniu zabiegu. Ostateczne rezultaty dostrzega się po 3-6 miesiącach.

Mezoterapia – prosto w skórę

Mezoterapia polega na bezpośrednim dostarczeniu do skóry właściwej substancji leczniczych, odżywczych i regenerujących. Używa się go zarówno w medycynie konwencjonalnej (leczenie urazów sportowych czy nerwobólów), ale także w medycynie estetycznej, gdyż zapobiega wiotczeniu skóry oraz widocznie wypełnia zmarszczki, niweluje rozstępy i cellulit, a nawet hamuje łysienie. Mezoterapię można wykonywać za pomocą mikro igieł, przez które bezpośrednio wprowadza się substancje odżywcze pod skórę, lub na przykład za pomocą ultradźwięków czy prądu elektrycznego, którego mikrofale czasowo zwiększają przepuszczalność błon komórkowych, co umożliwia przyswojenie dużej ilości preparatów leczniczych. Mezoterapia nawilża skórę, ujędrnia ją, niweluje przebarwienia i głębokie zmarszczki lub blizny.

Mini-Lift – odmładzanie okolicy oka

Ten zabieg odmładzający szczególnie dedykowany cienkiej i delikatnej skórze w okolicach oczu, która pierwsza narażona jest na powstawanie zmarszczek, a także często jest zasiniona lub opuchnięta. Podczas zabiegu Mini- Lift fale radiowe emitowane przez urządzenie napinają skórę i pobudzają ją do produkcji "nowego kolagenu", dzięki czemu likwidowane są delikatne zmarszczki, a te głębsze znacznie się zmniejszają. Dodatkowo dzięki karboksyterapii likwidowane są sińce pod oczami, a skóra zostaje dotleniona i widocznie odżywiona.

Mikrodermabrazja – usuwanie blizn, przebarwień i odmładzanie

Mikrodermabrazja to specjalistyczny zabieg, kiedyś wykonywany tylko przez dermatologów, dziś dostępny również w salonach kosmetycznych. Polega on na dogłębnym oczyszczaniu skóry twarzy przez ścieranie zewnętrznych warstw naskórka strumieniem mikro kryształków lub mikro kropelkami soli fizjologicznej. (Prędkość strumienia kropli preparatu jest porównywalna z prędkością dźwięku!)

Mikrodermabrazję poleca się szczególnie osobom, którym doskwierają przebarwienia, zmarszczki lub blizny czy znamiona potrądzikowe. Po starciu powierzchni naskórka skóra otrzymuje sygnał, że musi się jak najszybciej odbudować, efektem jest więc "nowa skóra" pełna kolagenu i elastyny, gładka, rozjaśniona i promienna. Niestety rezultaty tego zabiegu zazwyczaj nie są natychmiastowe, bezpośrednio po wizycie u kosmetyczki skóra może być zaczerwieniona i często potrzebuje kilku dni na wygojenie i regenerację.

Osocze bogatopłytkowe – wampirzy lifting

Jedną ze skuteczniejszych metod wypełniania zmarszczek jest wstrzykiwanie w nie osocza bogatopłytkowego, czyli odżywczego koktajlu, który pozyskuje się z krwi pacjenta. Jest to świetna metoda dla alergików (gdyż własna krew nie powoduje uczuleń), ale także dla tych, którzy oczekują naprawdę mocnego efektu, a boją się nienaturalnego wyrazu twarzy po klasycznym botoksie. Lekarz, który przeprowadza zabieg najpierw pobiera krew od pacjenta (około 8ml), następnie odwirowuje próbkę, a do oddzielonego osocza dodaje specjalny odczynnik, który aktywuje płytki krwi do produkcji białek stymulujących wzrost komórek. Następnie wstrzykuje się osocze za pomocą metody stosowanej w mezoterapii lub liniowo, wzdłuż zmarszczek, co nazywa się wolumetrią. W efekcie, komórki macierzyste są stymulowane do namnażania, fibroplasty wytwarzają nowy kolagen, powstają też nowe naczynia krwionośne, a skóra odzyskuje blask, gładkość, nawilżenie i jest widocznie odmłodzona.

Złuszczanie i oczyszczanie twarzy kwasem - odmładzająca moc witaminy C.

Zabieg kosmetyczny z użyciem kwasu Ferulac + C Peel to intensywna kuracja nawilżająca, przeciwzmarszczkowa i rozświetlająca. Polecana jest wszystkim tym, którym doskwiera zmeczona, przesuszona, starzejąca się i poszarzała cera. Dzięki skondensowanym właściwościom witaminy C, kwasu hialuronowego, pantenolu i wyciągu z morwy skóra podczas zabiegu zostaje natychmiastowo pobudzona do syntezy kolagenu i elastyny co znacznie poprawia jej jędrność. Dodatkowo użycie kwasu Ferulac wspomaga działanie filtrów przeciwsłonecznych oraz usuwa przebarwienia i blizny. Co ważne, zabieg ten nie powoduje widocznego złuszczania płatów skóry, jest więc nazywany zabiegiem "bankietowym" gdyż świetnie nadaje się do wykonania przed ważnym wyjściem.

