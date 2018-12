Odpowiedzialna turystyka – od naszych wakacyjnych wyborów zależy bardzo dużo

"Swoją drogą" Tomka Michniewicza. Zwierzenia (nie)odpowiedzialnego podróżnika

Ewa Jankowska

"Swoją drogą" Tomka Michniewicza to książka nie tylko o podróżach. To przede wszystkim "opowieść o relacjach z ludźmi, o priorytetach w życiu, o tym, co się stawia na pierwszym miejscu". To zwierzenia mężczyzny tuż po 30-stce, którego dopadła dorosłość i przymus podejmowania powa...