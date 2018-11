Odra na Mazowszu. Stwierdzono 56 podejrzeń i zachorowań. Czy to już epidemia?

Odra na Mazowszu. Potwierdzono 56 przypadków

Najnowszy komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Warszawie dotyczy okresu od 10 października do 16 listopada 2018 r. Informacja została opublikowana 16 listopada o godz. 17:00.

Łącznie zarejestrowano we wskazanym okresie 56 przypadków podejrzeń i potwierdzonych zachorowań na odrę.

Następny komunikat o sytuacji odry na Mazowszu zostanie podany w piątek 23 listopada br.

Odra w Warszawie

W Warszawie zarejestrowano 14 zgłoszeń podejrzeń zachorowań na odrę, a 2 przypadki zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Wszystkie przypadki dotyczą nieszczepionych osób dorosłych – mieszkańców Warszawy: 11 obywateli polskich, 2 obywateli Ukrainy i 1 obywatela Wietnamu. 4 osoby są nadal przebywają w szpitalu.

Odra w Pruszkowie

W okresie od 10 października do 16 listopada 2018 r. odnotowano 30 zgłoszeń ( w tym 10 dzieci) podejrzeń zachorowań i przypadków zachorowań. Badania laboratoryjne potwierdziły, że 11 osób zachorowało na odrę. Ustalono dwa ogniska zachorowań: 10 osób powiązanych Szkołą Podstawową nr 1 w Pruszkowie; drugie – 2 osoby (ognisko domowe) w Nadarzynie. 18 osób jest już zdrowych. W trakcie prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych uzyskano informacje na temat dotychczasowych szczepień przeciw odrze. Wśród 30 osób zgłoszonych – 22 osoby nie były szczepione przeciwko odrze lub nie posiadają żadnej dokumentacji medycznej potwierdzającej wykonanie szczepień.

Odra w Piasecznie

Zarejestrowano 3 zgłoszenia podejrzeń zachorowań na odrę u obywateli polskich: u dziecka lat 10 i dwojga dorosłych. Jedna z chorych osób nie była szczepiona przeciw odrze. Trwa weryfikacja laboratoryjna w kierunku obecności wirusa odry.

Odra w Żyrardowie

Zarejestrowano 1 zgłoszenie podejrzenia zachorowania na odrę u obywatela Ukrainy dotychczas nie szczepionego. Osoba nadal jest chora. Trwa oczekiwanie na wynik laboratoryjnego potwierdzenia odry.

Odra w Grójcu

Zarejestrowano 1 zgłoszenie zachorowania na odrę u dziecka dwunastoletniego - szczepionego przeciwko odrze. Przypadek został potwierdzony laboratoryjnie. Dziecko jest już zdrowe.

Odra w Grodzisku Mazowieckim

Zarejestrowano 1 zgłoszenie podejrzenia zachorowania na odrę u nieszczepionej osoby dorosłej.

Odra w Mławie

Zarejestrowano 2 zgłoszenia podejrzenia zachorowania na odrę u nieszczepionego dorosłego pochodzenia ukraińskiego i dziecka 3,5 roku – szczepionego 1 dawką, obywatelstwo polskie. Obie osoby są już zdrowe.

Odra w Otwocku

Zarejestrowano 1 zgłoszenie podejrzenia zachorowania na odrę u nieszczepionego, dorosłego obywatela Ukrainy.

Powiaty: lipski, miński, legionowski

Zarejestrowano po 1 zgłoszeniu podejrzenia zachorowanie na odrę – na podstawie badań wykluczono zachorowania.

Odra w Polsce - czy to już epidemia?

Od początku listopada 2018 r. Główny Inspektorat Sanitarny zarejestrował 87 przypadków zachorowań w całej Polsce. Jak podaje TVN24, do przychodni zgłaszają się nie tylko chorzy pacjenci, ale również ci, którzy chcą sprawdzić, czy otrzymali dostatecznie dużą dawkę szczepionki, aby nie zachorować na odrę. GIS poinformował również, że na "terenie Polski, w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2018 r. odnotowano 193 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 60."

Odra - objawy, powikłania

Odra to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Do zarażenia chorobą dochodzi drogą kropelkową, a jej zakaźność jest bardzo wysoka - przekracza 95%. Co roku na całym świecie dochodzi do ponad 40 milionów zakażeń i około 120 000 zgonów (400 dziennie). W Polsce każdego roku występuje od 60 do 130 zachorowań.

W początkowym stadium u chorego występuje wysoka gorączka powyżej 39 °C, nieżyt nosa i spojówek, kaszel oraz światłowstręt, łzawienie, czasami obrzęk powiek. Po 2-3 dniach pojawia się charakterystyczny objaw odry - białawe przebarwienia na błonie śluzowej policzków. Następnie dochodzi do pogorszenia stanu chorego. Może wystąpić duszność, tachykardia, objawy zapalenia płuc, apatia i jadłowstręt.