Odra powraca? "Kolejne przypadki zachorowań w Warszawie". W ciągu roku liczba chorych wzrosła pięciokrotnie

"Nowe" przejście podziemne pod stacją PKP Włochy już zdemolowane. A jeszcze nawet nie oddano go do użytku

Anna Malinowska

Porozrzucane śmieci, ściany zamalowane wulgarnymi napisami i zniszczone wejścia do wind - tak wygląda "nowe" przejście podziemne na stacji PKP Warszawa Włochy. Tunel jeszcze nie został oddany do użytku, a już jest całkowicie zdewastowany. Co na to PKP? Dalsza część artykułu poniż...