Odrobina lenistwa i relaks na łonie natury, z dala od wielkomiejskiego zgiełku

Slow life to idea dotycząca stylu życia, polegająca na delektowaniu się wolnym czasem i docenianiu rzeczy naturalnych, oryginalnych. W myśl tej filozofii można eksplorować różne zakątki Polski zupełnie się nie spiesząc, a przy okazji odkrywać regionalne skarby.

Województwo mazowieckie jako pierwsze postawiło na „slow turystykę” - zachęcanie do powolnego i przemyślanego podróżowania. W ramach projektu Slow Road - mazovia edition powstało siedem unikalnych tras, tzw. punktów slow. To propozycje niecodziennych wycieczek zgodnie z przyjętym kluczem: przyroda, historia i sztuka albo wycieczka nad Wisłą, wzdłuż Bugu, wokół Wenecji Mazowsza, kajakiem w stolicy, po Narwi czy po Bugu. Pod każdym z tych haseł kryje się poradnik w pigułce, dzięki któremu poznamy oryginalne i unikalne miejsca związane z interesującym nas tematem. Twórcy mapy slow polecają też urokliwe gospodarstwa agroturystyczne lub inne, ciekawe miejsca noclegowe, a także wymieniają restauracje, w których można skosztować wyrobów charakterystycznych dla danego regionu. W opisach wycieczek znajdziecie informacje o długości trasy, zabytkach,

a także wskazówki odnośnie czasu zwiedzania i ciekawostki. Poniżej przykładowe propozycje.

DWA ŚWIATY

Postęp i natura. Tak w skrócie można określić motywy przewodnie tej wycieczki. Jeśli interesuje was odkrywanie historii i poznawanie dawnych technologii, ale lubicie też ucieczkę od miejskiego zgiełku - ta trasa spełni wasze oczekiwania. Rozpoczyna się w Żyrardowie, gdzie mieści się m.in. Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda. Podczas przechadzek po mieście zobaczycie dawne robotnicze mieszkania i drewniane komórki pomiędzy

nimi. Kolejnym przystankiem będzie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, gdzie znajduje się mnóstwo eksponatów, a każdy z nich ma swoją, unikalną historię. Na koniec - ucieczka do Puszczy Kampinoskiej. Wedle upodobań, wycieczkę można rozłożyć na dwa dni. Przy takiej wersji warto zanocować w Zdrowisku - agroturystyce

położonej w środku Kampinoskiego Parku Narodowego zaskakującej pięknem wnętrz. - Z zewnątrz budynek wygląda niepozornie, ale wystrój pozwala odpocząć w naprawdę wyjątkowej atmosferze - czytamy w opisie

tego punktu slow. Całkowita długość trasy: 110 km.

NAD WISŁĄ

Nadwiślańska trasa prowadzi kolejno przez małe, średnie i duże miasta Mazowsza.

Po drodze można zobaczyć urokliwy Czerwińsk nad Wisłą z klasztorem na wzgórzu, zwiedzić Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej i odkryć restauracje oraz atrakcje Płocka. Jednak przede wszystkim podczas tej wyprawy zgłębicie historię rzeki i terenów wokół niej, które zmieniły się na przestrzeni dziejów. Ta opcja to doskonały plan na całodzienną wycieczkę. Po drodze warto polenić się na dzikich plażach Wisły.

Całkowita długość trasy: 52 km.

WIEJSKIE ŻYCIE

A co powiecie na odwiedziny w zwierzyńcu?

W Borzychach znajduje się swojskie gospodarstwo ze strusiami i mniejszymi

zwierzętami. Natomiast w gospodarstwie agroturystycznym w Latosowie można pooglądać z bliska życie kóz, królików, koni, a co najważniejsze – do woli rozkoszować się spokojem. Szczególnie, że to miejsce prowadzi przemiłe małżeństwo, które z chęcią pokaże, gdzie w pobliskim lesie znajdziecie norę lisa lub borsuka.

Ta propozycja wycieczki jest też dobra dla rodzin z dziećmi. W programie m.in. odkrywanie tajemnic Bugu – pieszo,

rowerem albo samochodem i degustacja zupełnie nowych smaków.

Całkowita długość trasy: 80 km.

PRZYRODA, HISTORIA I SZTUKA

Dzika przyroda i podziwianie Królewskich Źródeł w Kozienickim Parku Krajobrazowym.

Skansen położony na przestronnej polanie, wyraźnie odcięty od cywilizacji, czyli Muzeum Wsi Radomskiej. I Centrum Rzeźby Współczesnej w Orońsku, w którym można spotkać artystów z całego świata. Ta trasa to podróż dla oczu, rozumu i duszy.

Całkowita długość trasy: 55 km.

Więcej propozycji zwiedzania Mazowsza, wraz z dokładnymi opisami miejsc i wskazówkami, znajdziecie na ogólnopolskiej mapie umożliwiającej zaplanowanie podróży w stylu slow. Jest ona dostępna na stronie:

lub na Facebooku pod hasłem: „Projekt Slow Road”, a także w aplikacji mobilnej Play Mazovia!

WYPOWIEDŹ MARSZAŁKA

Kto z nas po całym tygodniu pracy czy nauki nie marzy o chwili spokoju i odpoczynku od codziennych spraw? Jestem przekonany, że wielu z nas. Szukając sposobu na udane spędzenie czasu, proponuję zwolnić tempo i udać się w podróż po Mazowszu w stylu slow.

Cisza, spokój i niepowtarzalna atmosfera to tylko niektóre zalety projektu Slow Road, który cieszy się coraz większą popularnością. Tego typu zwiedzanie ma mnóstwo uroków. Przede wszystkim możemy odkrywać nasz region po swojemu i bez pośpiechu. Sami decydujemy o tym, dokąd się udamy, jakim środkiem komunikacji i w jakim tempie będziemy podróżować. W taki sposób możemy zwiedzić Mazowsze wzdłuż i wszerz – od Ciechanowa, przez Kurpiowszczyznę, po Warkę, Płock czy Siedlce i dotrzeć do fascynujących miejsc, w których możemy odpocząć. Turystyczna mapa Mazowsza pełna jest miejsc w stylu slow – pensjonatów, restauracji i gospodarstw agroturystycznych. Wystarczy tylko wybrać cel i ruszyć w niecodzienną podróż.

Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego