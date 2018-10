Odrywają warszawskie dzieci od komputerów i pokazują przyrodę

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa działa od 2015 roku. Pozornie mogłoby się wydawać, że w świecie przesiąkniętym elektroniką i nowoczesnymi gadżetami, niewielki budynek na obrzeżach Warszawy i znajdujący się przed nim zielony teren, nie stanowią wielkiej atrakcji. Wręcz przeciwnie. Prowadzone tutaj zajęcia są rozchwytywane. Na co dzień korzystają z nich głównie uczniowie warszawskich szkół i przedszkoli. Rocznie w zajęciach prowadzonych przez edukatorów Lasów Miejskich - Warszawa, bierze udział ponad 20 tysięcy najmłodszych mieszkańców stolicy. Podobne aktywności prowadzone są także w weekendy. Wtedy działa Miejska Akademia Przyrodnicza, w której mogą uczestniczyć także dorośli. Na te zajęcia również trzeba się szybko zapisywać, ponieważ chętnych nie brakuje, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisów dokonuje się przez formularz internetowy na stronie www.lasymiejskie.waw.pl lub www.cepl.waw.pl. Na zajęcia dla grup zorganizowanych, które odbywają się od poniedziałku do piątku, zapisy rozpoczynają się pierwszego dnia poprzedniego miesiąca, zaś na weekendowe warsztaty i wykłady rejestrować się można 24 dnia każdego miesiąca. Wszystkie miejsca zwykle rozchodzą się w kilkadziesiąt minut. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia w edukacyjnym centrum Lasów Miejskich - Warszawa składają się najczęściej z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Pierwsza prowadzona jest w jednej z sal dydaktycznych budynku ośrodka przy ul. Rydzowej 1A, z kolei drugą część uczestnicy spędzają w terenie. Otoczenie bardzo sprzyja takiej formie zajęć, ponieważ ośrodek znajduje się w Lesie Kabackim, tuż przy Parku Kultury w Powsinie.

Zajęcia organizowane w Centrum dostosowywane są do pory roku. Latem tematem przewodnim były pszczoły, z kolei jesienią zostanie podjęta m.in. tematyka jeży. - Na zajęciach praktycznych dzieci mają okazję poczuć się przez chwilę jak pszczoła czy jeż. Mówimy o tym, jak wygląda ich życie, gdzie mogą się ukryć oraz jakie czekają na nie zagrożenia. Przy okazji odpowiadamy na ich pytania i obalamy mity dotyczące poszczególnych gatunków. Tłumaczymy na przykład, że jeże wcale nie noszą na swoich grzbietach jabłek, a nawet się nimi nie żywią. W skrócie te zajęcia można opisać jako omówienie biologii zwierzęcia w formie gier i zabaw - słyszymy od jednej z edukatorek. Pracownicy warszawskich lasów miejskich, przygotowując ofertę zajęć skupiają się na przyrodzie lokalnej. W ten sposób pokazują, że warszawskie lasy też mogą być bardzo ciekawe, a co najważniejsze, można się w nich doskonale bawić bez smartfonów, radia czy przenośnej konsoli do gier. - Pokazujemy dzieciom, że do zabawy mogą wystarczyć proste elementy natury, jak np. szyszki czy patyki, a zwykła obserwacja zwierząt potrafi dostarczać wielu niezapomnianych przeżyć. Wskazujemy, jak prawidłowo obcować z przyrodą i przekonujemy, że środowisko naturalne może być intrygujące, a kontakt z nim jest niezbędny dla naszego prawidłowego funkcjonowania, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Uczestnicy zajęć doświadczają, że las to zbiór tajemnic i skarbów, a samo przebywanie w nim jest niesamowitą przygodą - mówi jedna z edukatorek Lasów Miejskich - Warszawa. W okresie od 1 czerwca do 15 września w Centrum prowadzony był projekt „Mała pszczoła, wielka sprawa”. W jego ramach edukatorzy przeprowadzili około 180 warsztatów (stan na 6 września), w których udział wzięły dzieci i młodzież. Pod tym samym szyldem przeprowadzono również warsztaty dla osób dorosłych „Leśna kuchnia - rośliny miododajne” oraz „Na ratunek leśnym pszczołom - rzecz o bartnictwie”. Projekt prowadzony był w ramach programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom” organizowanego przez Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. w Kruszwicy. Weekendowe zajęcia, czyli tzw. Miejska Akademia Przyrodnicza, także są zróżnicowane. Znajdziemy tam m.in. „Las dla rodziny”, czyli ofertę skierowaną dla rodzin z dziećmi w wieku 2-12 lat. Temat zajęć oraz sposób ich prowadzenia są dostosowane do wieku i poziomu wiedzy uczestników (np. zajęcia dla dzieci w wieku 2-3 lata lub 7-12 lat).

Edukatorzy starają się aktywizować nie tylko dzieci, ale także rodziców, aby każdy uczestnik warsztatów mógł z nich w pełni skorzystać. Starsza młodzież, czyli osoby od 14. roku życia oraz dorośli, mogą uczestniczyć w zajęciach z cyklu „Las dla dociekliwych”. Są to spotkania prowadzone przez ekspertów z danej dziedziny, którzy w formie prelekcji i warsztatów poruszają zagadnienia związane z funkcjami i wykorzystaniem lasu. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasków Miejskich - Warszawa posiada w swojej ofercie także blok zajęć zatytułowany: „Las dla zmysłów”. Popularność centrum edukacyjnego jest przyczyną planów Lasów Miejskich - Warszawa w zakresie rozbudowy ośrodka. Jeszcze w tym roku przed budynkiem centrum rozpocznie się budowa leśnego placu zabaw. Staną tam urządzenia odwzorowujące środowisko leśne, a całość będzie miała charakter edukacyjnej gry terenowej. Znajdą się tam m.in. wieża widokowa z lornetką w kształcie sowy, kulodrom obrazujący sposób przemieszczania się zwierząt pod ziemią, babrzysko dla dzików i figurki samych zwierząt oraz nory borsuka i lisa, w które będą mogli wejść najmłodsi i przekonać się na własnej skórze, jak żyją zwierzęta. Planowana jest także budowa ogrodu edukacyjnego. Będą mogły korzystać z niego osoby, dla których zabraknie miejsc na weekendowych zajęciach. - Sporo osób przechodzi obok centrum edukacyjnego, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie jest w stanie skorzystać z prowadzonych przez nas zajęć. To właśnie dla nich tworzymy nowe inwestycje, które będą ogólnodostępne - podsumowuje Michał Babicz z Lasów Miejskich - Warszawa.