Odstrzał dzików może doprowadzić do tragicznych skutków ekologicznych. To może być np. epidemia kleszczy

Cezary Wyszyński był gościem programu "Onet Rano". Prezes fundacji Viva! wypowiedział się na temat sprawy odstrzału dzików. - Ministerstwo środowiska wyraźnie określiło, że ma to być maksymalna redukcja dzików. Mimo zapowiedzi ministra, dozwolone jest strzelanie do loch w ciąży. To nie jest standardowe postępowanie, tak jak twierdzi ministerstwo. Wdrożono procedury, które są skandaliczne nie tylko ze względów etycznych. Mogą one doprowadzić do likwidacji gatunku – powiedział Wyszyński.

- Z ekologicznego punktu widzenia, populacja powinna utrzymywać się na pewnym poziomie. W przeciwnym wypadku może dojść do tragicznych skutków, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Może dojść do jeszcze większej epidemii kleszczy, która być może jest w ostatnich latach związana z bardzo intensywnymi polowaniami na dziki. Decyzja o obecnym ostrzale nie jest spowodowana przesłankami merytorycznymi. To decyzja polityczna – stwierdził prezes fundacji Viva!

Źródło: Onet