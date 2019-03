Odśwież swoje biuro na wiosnę

Kiedy zbliża się wiosna i coraz częściej świeci słońce, lubimy powiew świeżości po chłodnej, często ponurej zimie. To nieodmiennie idealna pora roku, na to aby zadbać o czystość, także w miejscu pracy. Wiosenne porządki nie powinny dotyczyć tylko naszych domostw. Zabrudzenia pojawiają się nieuchronnie także w całym budynku biura, gdzie też powinniśmy dbać o odpowiednie warunki. Podłogi i wykładziny to element wyposażenia biura, o którego higienę i standard czystości należy dbać ze szczególną dokładnością i regularnością. W miejscu pracy są one szczególnie narażone na różnego rodzaju zabrudzenia.