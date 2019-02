Odwołane rejsy PLL LOT. Polskie Linie Lotnicze odwołują 8 lotów przez braki kadrowe

Odwołane rejsy PLL LOT. Dlaczego odwołano loty?

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały w środę osiem rejsów z i do Warszawy. Powodem odwołania lotów jest brak załóg wynikający ze strajku pracowników. Informację tę potwierdził Konrad Majszyk z biura prasowego LOT. Co prawda związkowcy przedłużyli zawieszenie strajku do środy do godz. 22:30, jednak przystali tylko na europejskie rejsy, aby wieczorem móc wrócić do Warszawy.

To nie pierwsza taka sytuacja w PLL LOT, a rzec można, że w ostatnich tygodniach zdarzają się one nagminnie. Przedstawiciele LOT-u wystosowali przeprosiny do pasażerów, którzy dotknięci zostali problemami przewoźnika.

Odwołane rejsy PLL LOT. Lista odwołanych lotów LOT

ODWOŁANE LOTY DO WARSZAWY:

LO322 z lotniska Mediolan-Malpens LO518 z lotniska Koszyce LO530 z lotniska Praga LO 680 z lotniska Moskwa-Domodiedowo LO750 z lotniska Kijów-Żuliany LO286 z lotniska Londyn-Heathrow

ODWOŁANE LOTY Z WARSZAWY:

LO517 do lotniska Koszyce LO749 do lotniska Kijów-Żuliany

