Wystawa Odzyskana Stołeczność. Warszawa 1915-1918 pokazuje miasto w przełomowym okresie wielkich zmian społeczno-politycznych i formalno-administracyjnych. Pierwszą dużą wystawę czasową w pełni otwartym dla zwiedzających Muzeum, poświęcamy opowieści o trzech latach niemieckiej okupacji Warszawy. Był to czas, który wywarł duży wpływ na to, co działo się potem w Polsce w całym dwudziestoleciu międzywojennym – mówi Jarosław Trybuś, wicedyrektor Muzeum Warszawy. Wprowadzona w tym czasie ograniczona autonomia w zarządzaniu miastem, zezwolenie na wybory do Rady Miejskiej oraz przyłączenie przedmieść do Warszawy, dały impuls do późniejszego rozwoju stolicy niepodległego państwa. Wystawa podkreśla znaczenie historii lokalnej, często bagatelizowanej i słabo obecnej w powszechnej świadomości, dla losów całego państwa.

Aktywizacja lokalnej społeczności, oddolne ruchy na rzecz edukacji, odrodzenia kultury, czy równouprawnienia sprawiły, że kiedy jesienią 1918 roku Niemcy wycofywali się, Warszawa była gotowa do odgrywania roli stolicy niepodległego państwa polskiego. Stało się to dzięki ogromnemu społecznemu zaangażowaniu mieszkańców pochodzących z różnych środowisk, mających różne poglądy i często odmienne wyobrażenie o politycznej przyszłości.

Poprzez bogaty materiał ikonograficzny – fotografie, pocztówki, plany, dokumenty, archiwalia oraz pamiątki historyczne na wystawie można zobaczyć: zniszczenie infrastruktury komunalnej i przemysłowej, wkroczenie okupacyjnych wojsk niemieckich, zasady funkcjonowania miasta pod nowymi rządami, aktywność polskich organizacji społecznych i samorządowych (Straży Obywatelskiej, Zarządu Miasta, Sądów Pokoju), a także najważniejsze wydarzenia polityczne.

Celem wystawy jest przybliżenie jednego z najciekawszych okresów w historii Warszawy, wyeksponowanie mało znanych faktów i rzadko przywoływanych wątków z dziejów miasta oraz opowieść o samoorganizacji i współdziałaniu jego mieszkańców. Ekspozycja będzie otwarta dla zwiedzających do końca 2018 roku. Towarzyszą jej publikacja Odzyskana Stołeczność. Warszawa 1915- oraz spotkania z publicznością przybliżające m.in. historie pocztówek, fotografii oraz kartografii z tego okresu.

Odzyskana Stołeczność. Warszawa 1915-1918 to również pierwsza wystawa czasowa w pełni dostępnym dla zwiedzających Muzeum. Efektem trwającej od 2014 roku gruntownej modernizacji siedziby Muzeum Warszawy, było czerwcowe otwarcie ukończonej wystawy głównej „Rzeczy warszawskie”, na którą składa się 7352 rzeczy w 21 gabinetach tematycznych. Wśród pokazywanych obiektów są dzieła sztuki i rzeczy codzienne, wszystkie są oryginałami. Zobaczyć tu można m.in.: papierośnicę prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, spodek z autografem Pabla Picassa z zastawy hotelu Bristol czy też suknię Syrena projektu Grażyny Hase. Rzeczy warszawskie przedstawiają niezwykłą i wielowątkową historię miasta – losów jego stołeczności, gwałtownej industrializacji i rozwoju, niebywałych zniszczeń w okresie II wojny światowej, jej wyludnienia, a potem odbudowy, której skalę i charakter obserwował powojenny świat. Wystawa główna Muzeum Warszawy to furtka do odkrywania fenomenu miasta.