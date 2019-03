Office 2019 vs Office 365. Która wersja usługi działa szybciej?

Tradycyjny pakiet Office powoli przechodzi do lamusa. Microsoft od pewnego czasu zaczyna promować wersję Office 365. Do dyspozycji mamy te same programy, z tym że dostępne w chmurze. Dzięki temu możemy korzystać z najnowszych aktualizacji, a także współdzielić pracę z innymi osobami – za pośrednictwem sieci.

Na różnicę między Office 2019 a Office 365 wskazuje sam producent – Microsoft. Na początku lutego w sieci pojawiły się filmiki z dwoma bohaterami – bliźniętami. Jeden z nich korzysta z tradycyjnego pakietu Office, drugi z Office 365. W pierwszym filmiku dopracowują CV i wysyłają do rekruterów. Wznowienie tekstu, a także przesłanie jest zdecydowanie wygodniejsze w wersji 365, która jest bezpośrednio połączona ze skrzynką pocztową. W kolejnych odcinkach bliźnięta szukają stolic stanów USA (korzystając z Excela) oraz dopracowują prezentację (PowerPoint). Za każdym razem wygrywa Office 365.

Dlaczego Office 365 jest szybszy niż Office 2019?

mobilność – zapisywanie pracy na dysku One Drive, dostęp na pięciu urządzeniach jednocześnie

nowoczesność – Microsoft zapewnia zawsze najnowsze wersje programów

współpraca – w prosty sposób możemy współtworzyć dokumenty z innymi pracownikami

Przewaga Office 365 związana jest z połączeniem bardzo wielu usług w jednym miejscu, a także z mobilnością spowodowaną dostępem do sieci. W chwili rzeczywistej na dysku OneDrive zapisuje się tworzony przez nas dokument. Dzięki temu w prosty sposób możemy edytować nasz plik w dowolnym miejscu, współtworzyć go z innymi użytkownikami czy przesłać dalej korzystając z Outlooka. Lewy górny panel poczty pozwala błyskawicznie przejść między wirtualnym dyskiem, edytorem tekstowym Word czy programem Teams, w ramach którego komunikujemy się z pracownikami.

Połączenie z internetem – co można zaobserwować w pojedynku bliźniąt – pozwala bardzo szybko dodawać informacje, które w tradycyjnym pakiecie musimy dopiero znaleźć w sieci. Szybkość Office 365 polega również na tym, że mamy dostęp do najnowszych wersji programu. Korzystać z nich możemy na pięciu urządzeniach naraz. Przykładowo, pracując nad raportem w Excelu możemy zacząć w pracy, na komputerze stacjonarnym, kontynuować w taksówce – poprzez wersję mobilną, a dopracować np. na tablecie. Dodatkowo, w tym samym czasie nasi współpracownicy mogą nanosić poprawki. Wszystkie zmiany zostaną zapisane, a jeśli będziemy chcieli wrócić do poprzedniej wersji wystarczy jedno kliknięcie.

Korzystając z Office 365 musimy wykupić miesięczną lub roczną subskrypcję. Możemy ją zamówić online na stronie https://home.pl/office365 . Aktualnie home.pl przygotowało specjalny kod (O365-od-home.pl), który dodatkowo obniży cenę Office’a 365 (Business Essentials, Business, Business Premium) w abonamencie miesięcznym. Kod należy wpisać w koszyku zamówienia.