Office 365 od Microsoft. Pakiet Office w chmurze. Co to jest za usługa?

Pakiet Office to najpopularniejsza usługa biurowa. Do tej kojarzona była przede wszystkim z programem instalowanym na komputerach w firmach lub domach. Do dyspozycji mamy m.in. edytor tekstowy – Word, arkusz kalkulacyjny – Excel czy program do tworzenia prezentacji – PowerPoint.

Obecnie Microsoft oferuje również bardziej kompleksową usługę. Office 365 to następca tradycyjnego pakietu. Możemy z niego korzystać ze pośrednictwem sieci – bez konieczności instalowania programów – z dowolnego miejsca. Do tego producent dołącza program do zarządzania pocztą elektroniczną - Outlook, wirtualny dysk - OneDrive oraz możliwość wspólnej pracy zespołowej na wielu komputerach.

Office 365 w chmurze: co to znaczy?

Usługa Office 365 dostępna jest w chmurze. Oznacza to, że zamiast instalowania programów, możemy skorzystać z ich internetowej wersji. Aplikacje i usługi dostępne są z serwerów producenta, w tym przypadku firmy Microsoft. Co więcej, z Office 365 można korzystać na systemach Windows/Mac, Android oraz iOS, czyli również na urządzeniach mobilnych.

Korzystając z programów online mamy zawsze dostęp do najnowszych, aktualizowanych na bieżąco wersji. Dodatkowo kupując usługę u partnera Microsoft – home.pl, zapewniamy sobie bezpłatne wsparcie techniczne.

Praca w chmurze pozwala zwiększyć wydajność tradycyjnego pakietu Office. Przykładowo, możemy dokończyć ważnego maila z telefonu, w drodze na spotkanie, współdzielić plik tekstowy z innymi pracownikami – bez konieczności wysyłania maila – czy dołączyć do spotkania wideo, także będąc poza biurem.

Office 365: jakie programy oferuje?

W ramach Office 365 możemy korzystać z programów Word, Excel i PowerPoint. Poza tym Microsoft przygotował szereg programów przeznaczonych do pracy biurowej. W pakiecie mamy m.in. dysk w chmurze OneDrive o rozmiarze 1TB na użytkownika; skrzynkę pocztową Outlook powiązaną z kalendarzem; Teams przeznaczony do wspólnej pracy, organizowania spotkań i wideo konferencji czy Sway pozwalający na tworzenie nowoczesnych prezentacji internetowych.

Dodatkowo w Office 365 korzystać możemy z:

OneNote – program do tworzenia notatek

SharePoint – platforma aplikacji webowych

Yammer – sieć społecznościowa

Forms – aplikacja do tworzenia ankiet

Power BI – narzędzie do analizy biznesowej

StaffHub – aplikacja do zarządzania czasem

Stream – usługa wideo

To Do – lista zadań do wykonania

Office 365 pozwala na integrację wielu usług w jednym miejscu. Po zalogowaniu się na skrzynkę pocztową możemy bez problemu przejść na dysk wirtualny, dołączyć do spotkania czy kontynuować pracę przy prezentacji, edytowanej jednocześnie przez innych członków zespołu.

Usługa Office 365 dostępna jest w kilku różnych pakietach. W jednym z nich możemy np. pobrać tradycyjny pakiet Office na pięć urządzeń jednego użytkownika. Za usługę płacimy abonament, w zależności od wybranej formy, co miesiąc lub co rok.

Subskrypcję możemy zamówić na stronie https://home.pl/office365.