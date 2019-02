Ogłoszono nominacje do nagród fotograficznych World Press Photo [GALERIA]

Jak co roku w lutym, holenderska fundacja World Press Photo ogłasza nominacje do jednej z najważniejszych nagród dla zawodowych fotografów. Przekonajcie się, czy wśród wyróżnionych, są prace polskich fotografów. Spośród kilku tysięcy zdjęć wybrano kilkadziesiąt, które potencjalnie mogą zostać nagrodzone. Przedstawiamy galerię zdjęć pojedynczych i wybranych zdjęć z fotoreportaży w/g kategorii. Zapraszamy do galerii.