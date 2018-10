Ogólnopolski Strajk Kobiet 2018 w Warszawie. 3 października manifestacja pod hasłem "Legalna Aborcja Teraz!"

3 października odbędzie się Ogólnopolski Strajk Kobiet. W Warszawie marsz ruszy z Placu Zamkowego o godz.18, pod hasłem "Legalna aborcja, teraz!". Jest to kolejna manifestacja w walce o legalną aborcję w naszym kraju.

- Zaczynamy kampanię na rzecz legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji. Od teraz aż do skutku. Od teraz, aż do momentu, kiedy do politycznych tchórzy - u władzy i pragnących, och jak bardzo, tejże władzy - dotrze, że za legalną aborcją w Polsce jest już 70% obywatelek i obywateli! - tak do strajku nawołują organizatorzy wydarzenia.

Włączyć się do akcji można także poprzez noszenie zielonej tasiemki - światowego symbolu legalnej aborcji - i wrzucenia z nią zdjęcia z hasztagiem #LegalnaAborcjaTeraz. W różnych miastach są także zielone plakaty z tym hashtagiem. Chętni mogą wydrukować własne plakaty i ulotki na stronie