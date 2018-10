Ogólnopolski Strajk Kobiet, Warszawa 2018. Pustki na manifestacji "Legalna Aborcja Teraz!" [ZDJĘCIA]

Kobiety zebrały się w Warszawie, na placu Zamkowym, w rocznicę Czarnego Poniedziałku. Wtedy w obronie praw kobiet protestowały setki tysięcy osób w całej Polsce. Byli przeciwni zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej. Teraz postulaty manifestujących są bardziej radykalne. "Dołączamy do zielonej fali za legalizacją aborcji, która idzie przez świat" - tłumaczą organizatorzy. W wydarzeniu, które rozpoczęło się o godz. 18, wzięło udział kilkadziesiąt osób. Jak widać bardziej radykalne hasła nie zachęciły uczestników do wzięcia udziału w wydarzeniu. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.