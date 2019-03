Ogród Botaniczny UW 2019. Oficjalne rozpoczęcie sezonu jeszcze w marcu. Kiedy otwarcie ogrodu? W jakiej cenie bilety?

Ogród Botaniczny UW 2019 - kiedy otwarcie?

Przepiękne tereny zielone Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego są idealnym miejscem na wiosenny spacer. Już za chwilę do swojej listy sposobów na spędzenie wolnego popołudnia będziecie mogli dopisać przechadzkę alejkami ogrodu, bowiem już od 30 marca 2019 roku po zimowej przerwie miejsce znów będzie otwarte dla zwiedzających w godzinach 10.00 - 20.00 (kasa będzie czynna od 10.00 do 19.00). Jak co roku na pierwszego zwiedzającego czeka niespodzianka.