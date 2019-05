Ogród Dolny perełką Zamku Królewskiego. „Skończyliśmy powojenną odbudowę Starego Miasta”

Dzisiejsza koncepcja nawiązuje do ogrodu realizowanego w międzywojniu. - Mamy ducha idei Szyszko-Bohusza. Pierwszy raz w Warszawie zrealizowano pełne założenie wgłębnika. Zakończony jest on amfiteatrem schodowym. Będzie można tam nie tylko podziwiać panoramę Zamku, ale także organizować najróżniejsze wydarzenia – przyznaje Sławomir Kwiatkowski.

Ogród Dolny to prawie dwa hektary zieleni w samym sercu miasta. Teren ten „wydarł” Wiśle król Stanisław August jeszcze w XVIII wieku, który rozpoczął osuszanie terenów. Pomysł upadł wraz z upadkiem monarchy i powrócił dopiero w czasie międzywojnia. Wtedy na Zamku zamieszkał prezydent Ignacy Mościcki, który chciał, by przed rezydencją powstały ogrody z prawdziwego zdarzenia. Zatrudnił architekta Adolfa Szyszko-Bohusza, którego prace nad ogrodem przerwała wojna.

Tu rośnie „Serce Warszawy”

Perełką ogrodów są tulipany nazwane „Serce Warszawy”. - Mają one podkreślić wzniosły moment, gdy ogrody wracają do Zamku Królewskiego. Odmiana „Serce Warszawy” została zakupiona od hodowcy, który pracował nad nią szesnaście lat. To jego dzieło życia – mówi nam Monika Drąg, architekt krajobrazu z Zamku Królewskiego. Kwiat ma aż 65 centymetrów wysokości. Jego matką chrzestną została aktorka – Ewa Błaszczyk. Wyjątkowy tulipan, o czerwonym kielichu, będzie można oglądać co roku w Ogrodzie Górnym. Jesienią w sklepiku zamkowym pojawią się również cebulki, dla tych, którzy chcą wyhodować „Serce Warszawy” w swoim ogródku.

– Mamy to, czego życzył sobie król Stanisław August Poniatowski. Pierwszy raz w historii mamy skończony Ogród Dolny – kończy Sławomir Kwiatkowski. Oglądać go możemy bezpłatnie, codziennie, w godzinach 10-20 (od maja do września) oraz 10-18 (listopad-kwiecień).

Odtworzenie Ogrodu Dolnego Zamku Królewskiego kosztowało 23 miliony złotych. Większość, 80 proc. środków, pokryło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pozostały wkład to środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt rekonstrukcji przygotowała pracownia „Ogród, Park, Krajobraz® Jakub Zemła, Tomasz Zwiech”. Wykonawcą była firma Park-M ze Starego Sącza, która kilka lat wcześniej pracowała nad Ogrodem Górnym.