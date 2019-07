Ogród miejski w Warszawie po raz ostatni. Wodny ogród na pożegnanie cyklu plenerowych spotkań

- Wyobrażacie sobie Warszawę bez wody? Rzek, bagnisk, oczek, mokradeł, jezior, studni, fontann, sieci niebieskich rur, wijących się w podziemiach? - takie pytania zadają nam organizatorzy tegorocznej edycji Ogrodu Miejskiego, który powstanie przy Zamku U-jazdowskim od 5 lipca 2019. I podkreślają, że tegoroczna edycja letniego ogrodu będzie ostatnią w historii.

Na pożegnanie plenerowego wydarzenia architektki, Hélène Soulier i Ewa Rudnicka, stworzą wodny ogród pod nazwą "Dystopia". Ich instalacja ma być pesymistyczną wizją przyrody, w której na wzór muzealnych eksponatów skatalogowane zostaną współczesne skamieliny (śmieci), głównie plastik. Całość ma stanowić funkcjonalną przestrzeń, która jednocześnie, paradoksalnie, zachęci do spędzania czasu w parku.

Poza wodnym ogrodem, mieszkańcy Warszawy będą mogli odwiedzić "Cysternę" stworzoną przez grupę Centrala. Cysterna ma stanowić klaser bagien polskich. - Będzie to model poglądowy wybranych typów bagnisk, inspirowany wielością ich poetyckich nazw. Kolektyw stworzy go we współpracy z botanikami i aktywistami z Centrum Ochrony Mokradeł. Częścią tego projektu będą spacery i wycieczki rowerowe na warszawskie tereny podmokłe, gdzie uczestnicy poznają nie tylko ich piękno, ale też ich znaczenie dla ekosystemu całego miasta - czytamy w informacji prasowej.