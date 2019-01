Ogrody Polsko-Niemieckie. W parku Skaryszewskim powstaje oaza spokoju [ZDJĘCIA]

W piątek, 19 października 2018, w parku Skaryszewskim (u zbiegu ul. Zielenieckiej i al. Wedla) odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego etapu realizacji Ogrodów Polsko-Niemieckich. W spotkaniu wzięli udział m.in. Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Knut Abraham, Zastępca Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, przedstawiciele Dzielnicy Praga-Południe oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Ogrody Polsko-Niemieckie w Warszawie

W ramach współpracy m.st. Warszawy, Ambasady Niemiec w Warszawie i partnerów projektu (m.in. Polska Press Grupy) zrewitalizowany zostanie cały północny brzeg Jeziorka Kamionkowskiego, na tyłach fabryki Wedla. Dzięki wspólnym działaniom zyskamy nowy teren zieleni w parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego. Będzie to ogólnodostępna przestrzeń dla mieszkańców Warszawy i wszystkich gości. - Pierwsze efekty naszej współpracy można zaobserwować już dziś. Zasadziliśmy wspólnie szesnaście nowych drzew, które symbolizują zarówno szesnaście landów niemieckich i województw polskich - powiedział podczas uroczystości Knut Abraham, Zastępca Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. Na początku alei Wedla ustawiona została pierwsza z nowych ławek, a także pomnik, na którym możemy przeczytać więcej informacji o projekcie, a także zobaczyć wszystkich partnerów projektu.

Poprzez przestrzenne połączenie kultur ogrodowych Polski i Niemiec ma tam powstać symbol przyjaźni polsko-niemieckiej, który stanie się trwałym elementem warszawskiego krajobrazu parkowego. Inicjatywa nawiązuje bezpośrednio do roku jubileuszowego, który obchodziliśmy z okazji 25. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.

Za projekt ogrodów odpowiada studio projektowe Coqui Małachowska Coqui. Całość zaprojektowano w taki sposób, abyśmy mogli z wielu punktów spoglądać na przepiękne jezioro. - Filozofia Ogrodów Polsko-Niemieckich zakłada stworzenie miejsca o charakterze sprzyjającym wyciszeniu i wytchnieniu. Cały układ architektoniczny zachęca do skierowania wzroku w kierunku jeziora, dzięki czemu pomimo obecności innych ludzi wokoło, doświadczamy subiektywnego odczucia jeszcze większej przestrzeni, która jest tylko do naszej dyspozycji. Jest to świadomy zabieg projektantki, która za pomocą zieleni i geometrii oferuje mieszkańcom swoistą oazę spokoju, tuż obok tętniącego życiem miasta - czytamy w opisie.

Co dokładnie powstanie w parku Skaryszewskim w ramach projektu Ogrody Polsko-Niemieckie?

ławki i nowa roślinność wzdłuż Alei Wedla,

drewniane molo nad jeziorem,

drewniane siedziska nad jeziorem.

Ogrody Polsko-Niemieckie powstaną do 2019 roku. W parku Skaryszewski pojawią się nowe drzewa i kwiaty, ławki oraz wytyczone ścieżki spacerowe. Wszystkie elementy realizacji projektu zostaną następnie objęte regularną pielęgnacją i konserwacją. Z całą inwestycją można zapoznać się też na tej stronie internetowej: ogrody-polsko-niemieckie.pl/